Волен Чинков ще ръководи двубоя от четвъртия кръг в Първа лига между Локомотив Пловдив и Левски

site.btaВолен Чинков ще ръководи двубоя от четвъртия кръг в Първа лига между Локомотив Пловдив и Левски
Съдийски назначения за мачовете от четвъртия кръг в Първа футболна лига:
4 август, 19:00 часа
ПФК Черно море - ФК Етър ВТ
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Антон Симеонов Генов
4 август, 21:15 часа
ПФК Ботев Пловдив АД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Кольо Димитров Данев
5 август, 19:00 часа
ФК Локомотив 1929 София - ОФК Пирин Благоевград ЕООД
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Георги Спасов Славов
5 август, 21:15 часа
ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Георги Владимиров Игнатов
6 август, 18:45 ч.
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Славия 1913
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Стоян Маринов Алексиев
6 август, 21:15 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Левски
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев
СН: Валентин Желев Добрев
7 август, 19:00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ФК Хебър 1918
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Стоян Христов Денев
7 август, 21:15 часа
ПФК Берое-Стара Загора - ФК Крумовград
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Димитър Панайотов Костов
/АВ/
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