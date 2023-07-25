Любомир Вушовски беше избран за главен съдия на мача от втора дивизия между Септември София и Спартак Плевен

Съдийски назначения за мачовете от третия кръг във Втора футболна лига:

28 юли, 18:30 часа

ПФК Септември София - ОФК Спартак Плевен

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Пламен Божидаров Мехлемов



29 юли, 18:30 часа

Бдин Видин - ФК Марек 1915

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Ивайло Серьожев Лазаров



29 юли, 18:30 часа

Дунав Русе - ЦСКА 1948 II

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Борис Димитров Борисов



29 юли, 18:30 часа

ПФК Добруджа 1919 - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Цветан Кръстев Кръстев



29 юли, 18:30 часа

ФК Струмска слава 1927 - ФК Литекс Ловеч

ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Илко Мирославов Топалов



29 юли, 20:00 часа

ОФК Беласица - Черноморец 1919 Бургас

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Веселин Мишев Добриянов



29 юли, 20:00 часа

ПФК Монтана 1921 - ФК Черноморец Балчик

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Стефан Иванов Йорданов



30 юли, 19:00 часа

Спартак 1918 - ОФК Янтра 2019

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

СН: Георги Иванов Хаджийски



31 юли, 18:30 часа

ПФК Марица 1921 - Спортист 2009

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев

СН: Крум Добринов Стоилов



* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.