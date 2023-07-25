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Любомир Вушовски беше избран за главен съдия на мача от втора дивизия между Септември София и Спартак Плевен

Асен Даскалов
Любомир Вушовски беше избран за главен съдия на мача от втора дивизия между Септември София и Спартак Плевен
Любомир Вушовски беше избран за главен съдия на мача от втора дивизия между Септември София и Спартак Плевен
снимка: БТА
София,  
25.07.2023 19:55
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от третия кръг във Втора футболна лига:

28 юли, 18:30 часа
ПФК Септември София - ОФК Спартак Плевен
ГС:    Любомир Николаев Вушовски    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев                
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов     
 
29 юли, 18:30 часа
Бдин Видин - ФК Марек 1915
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Станислав Лазаров Станев    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров     
 
29 юли, 18:30 часа
Дунав Русе - ЦСКА 1948 II
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
29 юли, 18:30 часа
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
29 юли, 18:30 часа
ФК Струмска слава 1927 - ФК Литекс Ловеч
ГС:    Вилиян Весков Видинов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Илко Мирославов Топалов     
 
29 юли, 20:00 часа
ОФК Беласица - Черноморец 1919 Бургас
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
29 юли, 20:00 часа
ПФК Монтана 1921 - ФК Черноморец Балчик
ГС:    Християна Красимирова Гутева    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
30 юли, 19:00 часа
Спартак 1918 - ОФК Янтра 2019
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов                
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
31 юли, 18:30 часа
ПФК Марица 1921 - Спортист 2009
ГС:    Станимир Георгиев Тодоров    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Михаел Николаев Денчев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев                
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/ГК/

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