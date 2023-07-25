Любомир Вушовски беше избран за главен съдия на мача от втора дивизия между Септември София и Спартак Плевен

site.btaЛюбомир Вушовски беше избран за главен съдия на мача от втора дивизия между Септември София и Спартак Плевен
Съдийски назначения за мачовете от третия кръг във Втора футболна лига:
28 юли, 18:30 часа
ПФК Септември София - ОФК Спартак Плевен
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
29 юли, 18:30 часа
Бдин Видин - ФК Марек 1915
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
29 юли, 18:30 часа
Дунав Русе - ЦСКА 1948 II
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Борис Димитров Борисов
29 юли, 18:30 часа
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Цветан Кръстев Кръстев
29 юли, 18:30 часа
ФК Струмска слава 1927 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Илко Мирославов Топалов
29 юли, 20:00 часа
ОФК Беласица - Черноморец 1919 Бургас
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Веселин Мишев Добриянов
29 юли, 20:00 часа
ПФК Монтана 1921 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Стефан Иванов Йорданов
30 юли, 19:00 часа
Спартак 1918 - ОФК Янтра 2019
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Георги Иванов Хаджийски
31 юли, 18:30 часа
ПФК Марица 1921 - Спортист 2009
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Крум Добринов Стоилов
* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/ГК/
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