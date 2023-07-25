Драгомир Драганов ще ръководи двубоя от Първа лига между Левски и Локомотив София

site.btaДрагомир Драганов ще ръководи двубоя от Първа лига между Левски и Локомотив София
Съдийски назначения за мачовете от третия кръг в Първа футболна лига:
28 юли 21:15 часа
ФК Крумовград - ПФК Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Иван Захариев Вълчев
29 юли, 19:00 часа
ФК Хебър 1918 - ПФК Берое-Стара Загора
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Ахмед Яшар Ахмед
29 юли, 21:15 часа
ОФК Пирин - ПФК Ботев Пловдив АД
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
30 юли, 21:15 часа
ПФК Левски - ФК Локомотив 1929 София
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
31 юли, 21:15 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев Враца
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Йордан Костадинов Иванов
* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/ГК/
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