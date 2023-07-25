Драгомир Драганов ще ръководи двубоя от Първа лига между Левски и Локомотив София

Съдийски назначения за мачовете от третия кръг в Първа футболна лига:

28 юли 21:15 часа

ФК Крумовград - ПФК Черно море

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Иван Захариев Вълчев



29 юли, 19:00 часа

ФК Хебър 1918 - ПФК Берое-Стара Загора

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Ахмед Яшар Ахмед



29 юли, 21:15 часа

ОФК Пирин - ПФК Ботев Пловдив АД

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Стефан Апостолов Апостолов



30 юли, 21:15 часа

ПФК Левски - ФК Локомотив 1929 София

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



31 юли, 21:15 часа

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев Враца

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Йордан Костадинов Иванов

* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.