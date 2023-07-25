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Драгомир Драганов ще ръководи двубоя от Първа лига между Левски и Локомотив София

Асен Даскалов
Драгомир Драганов ще ръководи двубоя от Първа лига между Левски и Локомотив София
Драгомир Драганов ще ръководи двубоя от Първа лига между Левски и Локомотив София
снимка: БТА
София,  
25.07.2023 19:48
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от третия кръг в Първа футболна лига:

28 юли 21:15 часа
ФК Крумовград - ПФК Черно море
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
29 юли, 19:00 часа
ФК Хебър 1918 - ПФК Берое-Стара Загора
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
29 юли, 21:15 часа
ОФК Пирин - ПФК Ботев Пловдив АД
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Петър Велизаров Митрев
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     
 
30 юли, 21:15 часа
ПФК Левски - ФК Локомотив 1929 София
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Мартин Емилов Венев
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
31 юли, 21:15 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев Враца
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Йордан Костадинов Иванов     

* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/ГК/

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