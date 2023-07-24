Берое победи Арда и се изкачи на втора позиция в класирането

Първенство на България, срещи от Първа професионална лига - втори кръг: Берое – Арда 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Вини Трибуле 8 Ботев (Враца) - Славия 2:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Момчил Цветанов 46, 2:0 Жан-Пиер да Силва 74 от неделя: Черно море - Хебър 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Атанас Илиев 32 Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив) 2:4 (1:1) Голмайстори: 1:0 Ивайло Найденов 22, 1:1 Джовани Маркес 27, 1:2 Джовани Маркес 61, 1:3 Матеус да Силва 72, 1:4 Бабакар Дион 81, 2:4 Красимир Станоев 87-дузпа от събота: Ботев (Пловдив) - Левски 1:3 (0:0) голмайстори: 0:1 Рикардиньо 56-дузпа, 0:2 Джавад Ел Джемили 75, 1:2 Мартин Секулич 81, 1:3 Джавад Ел Джемили 86 Лудогорец - Етър 5:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Аслак фон Витри 18, 2:0 Доминик Янков 46, 4:0 Бърнард Текпетей 49 и 57, 5:0 Франко Русо 72 пропусната дузпа: Квадво Дуа (Лудогорец) - 53-а минута червен картон: Георги Ангелов (Етър) - 37-а минута от петък ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) 3:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Стоян Стоичков 9, 2:0 Педриньо 22-дузпа, 3:0 Георги Русев 90+1 ЦСКА-София - Крумовград 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Тобиас Хайнц 24 Класиране 1. ЦСКА 1948 2 2 0 0 5:1 6 2. Берое 2 2 0 0 3:1 6 3. Локомотив (Пд) 2 1 1 0 5:3 4 4. Черно море 2 1 1 0 4:3 4 5. ЦСКА-София 2 1 1 0 1:0 4 6. Лудогорец 2 1 0 1 6:3 3 7. Левски 2 1 0 1 4:3 3 8. Крумовград 2 1 0 1 3:2 3 9. Ботев (Враца) 2 1 0 1 2:1 3 10. Славия 2 1 0 1 1:2 3 11. Локомотив (Сф) 2 1 0 1 3:4 3 12. Арда 2 0 1 1 3:4 1 13. Хебър 2 0 1 1 0:1 1 14. Ботев (Пловдив) 2 0 1 1 2:4 1 15. Пирин 2 0 0 2 1:5 0 16. Етър 2 0 0 2 0:6 0