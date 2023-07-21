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ЦСКА 1948 се наложи над Пирин в мач от efbet Лигата

Христо Бонински
ЦСКА 1948 се наложи над Пирин в мач от efbet Лигата
ЦСКА 1948 се наложи над Пирин в мач от efbet Лигата
Снимка: БТА
София,  
21.07.2023 21:01
 (БТА)

Първа професионална лига, втори кръг

ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Стоян Стоичков 9, 2:0 Педриньо 22-дузпа, 3:0 Георги Русев 90+1

по-късно днес:
ЦСКА-София - Крумовград

Утре от 19:15 часа:
Ботев (Пловдив) - Левски

От 21:30 часа:
Лудогорец - Етър

В неделя от 19:00 часа:
Черно море - Хебър

От 21:15 часа:
Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)

В понеделник от 19:00 часа:
Ботев (Враца) - Славия

От 21:15 часа:
Берое - Арда

Класиране

1. ЦСКА 1948    2   0   0   5:1 6
2. Крумовград   1   0   0   3:1 3
3. Берое        1   0   0   2:1 3
4. Локо (Сф)    1   0   0   1:0 3
   Славия       1   0   0   1:0 3
6. Арда         0   1   0   3:3 1
   Черно море   0   1   0   3:3 1
8. Ботев (Пд)   0   1   0   1:1 1
   Локо (Пд)    0   1   0   1:1 1
10. Хебър       0   1   0   0:0 1
    ЦСКА-София  0   1   0   0:0 1
12. Левски      0   0   1   1:2 0
13. Ботев (Вр)  0   0   1   0:1 0
    Етър        0   0   1   0:1 0
15. Лудогорец   0   0   1   1:3 0
16. Пирин       0   0   2   1:5 0

/ХБ/

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