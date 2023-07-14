Шампионът Лудогорец претърпя изненадващо поражение в първия кръг в Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от първия кръг на Първа лига:

Пирин (Благоевград) - Берое (Стара Загора) - 1:2 (1:1)

голмайстори: 1:0 Даниил Кондраков 22, 1:1 Вини Трибуле 45+3, 1:2 Вини Трибуле 50

Крумовград - Лудогорец - (1:2)

голмайстори: 1:0 Божидар Кацаров 6, 2:0 Александър Колев 17, 2:1 Доминик Янков 39, 3:1 Мартин Сораков 68

в събота:

Левски - ЦСКА 1948

Арда Кърджали - Черно море

в неделя:

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив)

Хебър - ЦСКА-София

в неделя:

Локомотив (София) - Ботев (Враца)

Етър (Велико Търново) - Славия