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Шампионът Лудогорец претърпя изненадващо поражение в първия кръг в Първа лига

Ива Кръстева
Шампионът Лудогорец претърпя изненадващо поражение в първия кръг в Първа лига
Шампионът Лудогорец претърпя изненадващо поражение в първия кръг в Първа лига
снимка БТА
Пловдив,  
14.07.2023 23:02
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от първия кръг на Първа лига:

Пирин (Благоевград) - Берое (Стара Загора) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Даниил Кондраков 22, 1:1 Вини Трибуле 45+3, 1:2 Вини Трибуле 50

Крумовград - Лудогорец - (1:2)
голмайстори: 1:0 Божидар Кацаров 6, 2:0 Александър Колев 17, 2:1 Доминик Янков 39, 3:1 Мартин Сораков 68

в събота:
Левски - ЦСКА 1948
Арда Кърджали - Черно море

в неделя:
Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив)
Хебър - ЦСКА-София

в неделя:   
Локомотив (София) - Ботев (Враца)
Етър (Велико Търново) - Славия 

/ИК/

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