Подробно търсене

Контролни срещи по футбол с участието на български отбори

Ивайло Георгиев
Контролни срещи по футбол с участието на български отбори
Контролни срещи по футбол с участието на български отбори
Снимка: БТА
София,  
08.07.2023 21:54
 (БТА)

Контролни мачове с участието на български отбори:

Етър Велико Търново - Литекс Ловеч              1:1
Левски - АПОЕЛ Никозия (Кипър)                  0:0
ЦСКА-София - Тирол (Австрия)                    2:1
Локомотив 1929 София - Спортист Своге           1:0
Славия - ЦСКА 1948 II                           1:0
Ботев Пловдив - Черноморец 1919 Бургас          1:0 
Черно море Варна - Черноморец Балчик            4:0
Хебър Пазарджик - Арда Кърджали                 1:0
Пирин Благоевград - Марек Дупница               3:1
Спартак Варна - Добруджа Добрич                 2:1

 

 

/ГК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:50 на 08.07.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация