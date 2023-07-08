Контролни срещи по футбол с участието на български отбори

site.btaКонтролни срещи по футбол с участието на български отбори
Контролни мачове с участието на български отбори:
Етър Велико Търново - Литекс Ловеч 1:1 Левски - АПОЕЛ Никозия (Кипър) 0:0 ЦСКА-София - Тирол (Австрия) 2:1 Локомотив 1929 София - Спортист Своге 1:0 Славия - ЦСКА 1948 II 1:0 Ботев Пловдив - Черноморец 1919 Бургас 1:0 Черно море Варна - Черноморец Балчик 4:0 Хебър Пазарджик - Арда Кърджали 1:0 Пирин Благоевград - Марек Дупница 3:1 Спартак Варна - Добруджа Добрич 2:1
/ГК/
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