Подробно търсене

Резултати от контролите на българските отбори

Георги Крумов
Резултати от контролите на българските отбори
Резултати от контролите на българските отбори
снимка: БТА
София,  
01.07.2023 21:28
 (БТА) 
Резултати от контролните срещи с участието на български отбори в събота, 1 юли:

Крумовград - Разлог                         4:0
Базел (Швейцария) - ЦСКА-София              0:1
ЦСКА 1948 II - Марек                        5:0
Арда Кърджали - Локомотив София             2:4
Берое - Черноморец Бургас                   3:1
Локомотив Пловдив - Хебър                   1:1
Славия - Септември София                    3:2
Университатя Крайова (Румъния) - Лудогорец  0:2
Янтра Габрово - Литекс Ловеч                3:2
Спартак Варна - Лудогорец II                0:2
Пирин Благоевград - Беласица Петрич - играе се

/ГК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 22:25 на 01.07.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация