Селекционерът Стойо Чолаков определи момчетата, които ще се готвят за Европейското първенство по баскетбол до 16 години

Старши треньорът на националния отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години Стойо Чолаков определи състезателите, които ще се готвят за Европейското първенство в Питещ, Румъния.

Турнирът ще се състои от 4 до 13 август.

В групата на България попаднаха съставите на Швеция, Нидерландия, Португалия и Словакия.

Лагерът на българския тим започва на 23 юни в Ямбол.

Селектираните от Стойо Чолаков състезатели:

Михаил Калинов – Доростол Калоян Колев – ЦСКА Александър Божков – Испания Калоян Лозанов – Германия Никола Нанков – Ямбол Антоан Виденов – Дунав Ивайло Скрински – БУБА Баскетбол Мартин Александров – БУБА Баскетбол Калоян Балканджиев – Испания Георги Иванов – Ямбол Станислав Хинков – Германия Марк Шопов – Ямбол Владислав Станев – Шумен Кристиян Каменски – Шумен Димитър Димов – Евробаскет Ивайло Войников – Спартак Плевен Кирил Костов – Евробаскет