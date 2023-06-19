Финландия оглави група "Н" на евроквалификациите с разгром срещу Сан Марино

site.btaФинландия оглави група "Н" на евроквалификациите с разгром срещу Сан Марино
Европейски квалификации по футбол, мачове от груповата фаза:
група "В":
Франция - Гърция
Република Ирландия - Гибралтар
1. Франция 3 3 0 0 8:0 9 точки
2. Гърция 2 3 0 0 5:1 6
3. Нидерландия 2 1 0 1 3:4 3
4. Република Ирландия 2 0 0 2 1:3 0
5. Гибралтар 3 0 0 3 0:9 0
група "С":
Украйна - Малта - 1:0
Англия - Република Северна Македония
1. Англия 3 3 0 0 8:1 9 точки 2. Украйна 3 2 0 1 4:4 6 3. Италия 2 1 0 1 3:2 3 4. Реп. Сев. Македония 2 1 0 1 4:4 3 5. Малта 4 0 0 4 1:9 0
група "D":
Армения - Латвия - 2:1
Турция - Уелс
1. Турция 3 2 0 1 5:5 6 точки 2. Армения 3 2 0 1 7:5 6 3. Уелс 3 1 1 1 4:5 4 4. Хърватия 2 1 1 0 3:1 4 5. Латвия 3 0 0 3 3:6 0
група "Н":
Финландия - Сан Марино - 6:0
Северна Ирландия - Казахстан
Словения - Дания
1. Финландия 4 3 0 1 10:3 9 точки 2. Дания 3 2 0 1 6:4 6 3. Казахстан 3 2 0 1 7:4 6 4. Словения 2 2 0 1 4:3 6 5. Северна Ирландия 3 1 0 2 2:2 3 6. Сан Марино 4 0 0 4 0:13 0
група "I":
Беларус - Косово
Израел - Андора
Швейцария - Румъния
1. Швейцария 3 3 0 0 10:1 9 точки 2. Румъния 3 2 1 0 4:1 7 3. Израел 3 1 1 1 3:5 4 4. Косово 3 0 3 0 2:2 3 5. Андора 3 0 1 2 2:5 1 6. Беларус 3 0 0 3 2:9 0
/ГК/
news.modal.header
news.modal.text