Балкан спечели златните медали в първенството на България по баскетбол за мъже за 2023 година

Отборът на Балкан (Ботевград) спечели втора поредна и общо седма шампионска титла на България по баскетбол за мъже в историята си след тези през 1974, 1987, 1988, 1989, 2019 и 2022 година. Баскетболистите на Балкан надиграха Черноморец