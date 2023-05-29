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Съдийски назначения за мачовете от 33-ия кръг на Втора лига

Ива Кръстева
Съдийски назначения за мачовете от 33-ия кръг на Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от 33-ия кръг на Втора лига
снимка БТА
София,  
29.05.2023 07:52
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от 33-ия кръг на Втора футболна лига: 

30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Монтана 1921
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Кристиян Ботев Минков
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Живко Герганов Недялков     
 
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
Ботев Пд II - ФК Етър ВТ
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Стоян Иванов Стоянов    АС2:    Николай Иванов Михайлов
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Витоша
ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров     
 
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - Спортист 2009
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ОФК Беласица
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Владимир Здравков Хубенов    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Стоян Христов Денев     
 
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Созопол - Миньор
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов                
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ЦСКА 1948 II
ГС:    Стефан Атанасов Гурков    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов                
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
Дунав Русе - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - ОФК Спартак Плевен
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/ИК/

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