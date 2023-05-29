Съдийски назначения за мачовете от 33-ия кръг на Втора лига

Съдийски назначения за мачовете от 33-ия кръг на Втора футболна лига:

30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК Монтана 1921

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Живко Герганов Недялков



30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.

Ботев Пд II - ФК Етър ВТ

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Веселин Мишев Добриянов



30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ФК Витоша

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Ивайло Серьожев Лазаров



30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II - Спортист 2009

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Радослав Тодоров Станев



30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ОФК Беласица

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Стоян Христов Денев



30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.

ФК Созопол - Миньор

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

СН: Кольо Димитров Данев



30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.

ПФК Марица 1921 - ЦСКА 1948 II

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

СН: Иван Захариев Вълчев



30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.

Дунав Русе - ФК Струмска слава 1927

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Йосиф Петров Ронков



30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.

ФК Литекс Ловеч - ОФК Спартак Плевен

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Атанас Петров Бозев



* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.