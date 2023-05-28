ЦСКА 1948 свали Лудогорец от върха в efbet Лига

Лудогорец сам си е виновен за изпуснатите две точки срещу ЦСКА 1948 в мач от 33-ия кръг на българската футболна efbet Лига. Това заяви старши треньорът на отбора Ивайло Петев след равенството 2:2 в Бистрица. Лудогорец вече не контролира собствената