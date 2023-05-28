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ЦСКА 1948 свали Лудогорец от върха в efbet Лига

Ивайло Георгиев
ЦСКА 1948 свали Лудогорец от върха в efbet Лига
ЦСКА 1948 свали Лудогорец от върха в efbet Лига
Снимка: БТА
Бистрица,  
28.05.2023 23:00
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от първенството на Първа лига - 33-и  кръг, втора фаза:

ЦСКА 1948 (София) - Лудогорец 1945 (Разград) - 2:2 (0:0)
голамайстори: 0:1 Спас Делев 46, 1:1 Педриньо 58, 1:2 Кирил Десподов 62, 2:2 Ивайло Чочев 86

от събота:
ЦСКА-София - Локомотив 1926 (Пловдив) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Юрген Матай 25

Пирин (Благоевград) - Ботев (Враца) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Даниил Кондраков 54-дузпа, 2:0 Венцислав Бенгюзов 90-дузпа

от петък:
Левски (София) - Черно море (Варна) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Матеус Машадо 12, 1:1 Рикардиньо 17, 2:1 Рикардиньо 71

Хебър 1918 (Пазарджик) - Септември (София) - 3:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Търтов 45+2, 1:1 Кристиян Пешов 76, 2:1 Алехандро Серано 82, 3:1 Стефан Цонков 88

от четвъртък:
Берое (Стара Загора) - Спартак 1918 (Варна)      1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Евандро 20, 1:1 Серкан Юсеин 41

от 23-и май:
Славия - Локомотив София            1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дейвид Малембана 24,  1:1 Иван Минчев 85
червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив) 88

Арда Кърджали - Ботев Пловдив       2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Мартин Секулич 35, 2:1 Светослав Ковачев 62, 65

        Временно класиране:
    разпределение на местата 1-6:
1. ЦСКА-София           33  25  5   3   62:16   80 точки
2. Лудогорец            33  24  7   2   77:25   79
3. ЦСКА 1948            33  17 11   5   54:27   62
4. Левски               33  17 10   6   45:16   61
5. Черно море           33  15  9   9   38:32   54
6. Локомотив (Пловдив)  33  14  8   11  33:33   50

    разпределение на местата 7-10:
 7. Славия              33  16  5 11   33:28    53 точки  
 8. Арда                33  12 10 10   38:33    49 
 9. Локомотив София     33  11  8 13   35:42    41
10. Ботев Пловдив       33  9   5 18   39:45    32

    разпределение на местата 11-16:
11. Ботев (Враца)       33  8   8   17  26:58   32 точки
12. Берое               33  8   7   18  29:50   31
13. Пирин               33  7   9   17  25:42   30
14. Хебър               33  7   5   21  24:56   26
15. Септември           33  6   7   20  28:50   25
16. Спартак (Варна)     33  4  10   19  31:63   22

/МД/

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