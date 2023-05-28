ЦСКА 1948 свали Лудогорец от върха в efbet Лига

site.btaЦСКА 1948 свали Лудогорец от върха в efbet Лига
Първенство на България по футбол, срещи от първенството на Първа лига - 33-и кръг, втора фаза:
ЦСКА 1948 (София) - Лудогорец 1945 (Разград) - 2:2 (0:0)
голамайстори: 0:1 Спас Делев 46, 1:1 Педриньо 58, 1:2 Кирил Десподов 62, 2:2 Ивайло Чочев 86
от събота:
ЦСКА-София - Локомотив 1926 (Пловдив) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Юрген Матай 25
Пирин (Благоевград) - Ботев (Враца) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Даниил Кондраков 54-дузпа, 2:0 Венцислав Бенгюзов 90-дузпа
от петък:
Левски (София) - Черно море (Варна) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Матеус Машадо 12, 1:1 Рикардиньо 17, 2:1 Рикардиньо 71
Хебър 1918 (Пазарджик) - Септември (София) - 3:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Търтов 45+2, 1:1 Кристиян Пешов 76, 2:1 Алехандро Серано 82, 3:1 Стефан Цонков 88
от четвъртък:
Берое (Стара Загора) - Спартак 1918 (Варна) 1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Евандро 20, 1:1 Серкан Юсеин 41
от 23-и май:
Славия - Локомотив София 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дейвид Малембана 24, 1:1 Иван Минчев 85
червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив) 88
Арда Кърджали - Ботев Пловдив 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Мартин Секулич 35, 2:1 Светослав Ковачев 62, 65
Временно класиране: разпределение на местата 1-6: 1. ЦСКА-София 33 25 5 3 62:16 80 точки 2. Лудогорец 33 24 7 2 77:25 79 3. ЦСКА 1948 33 17 11 5 54:27 62 4. Левски 33 17 10 6 45:16 61 5. Черно море 33 15 9 9 38:32 54 6. Локомотив (Пловдив) 33 14 8 11 33:33 50 разпределение на местата 7-10: 7. Славия 33 16 5 11 33:28 53 точки 8. Арда 33 12 10 10 38:33 49 9. Локомотив София 33 11 8 13 35:42 41 10. Ботев Пловдив 33 9 5 18 39:45 32 разпределение на местата 11-16: 11. Ботев (Враца) 33 8 8 17 26:58 32 точки 12. Берое 33 8 7 18 29:50 31 13. Пирин 33 7 9 17 25:42 30 14. Хебър 33 7 5 21 24:56 26 15. Септември 33 6 7 20 28:50 25 16. Спартак (Варна) 33 4 10 19 31:63 22
/МД/
news.modal.header
news.modal.text