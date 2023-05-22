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Лацио спечели гостуването си на Удинезе

Боян Денчев
Лацио спечели гостуването си на Удинезе
Лацио спечели гостуването си на Удинезе
Удине,  
22.05.2023 08:55
 (БТА)

Лацио спечели с 1:0 като гост Удинезе в мач от 36-ия кръг на Серия А. Футболистите водени от Маурицио Сари заемат трета позиция в класирането с актив от 68 точки и вече са съвсем близо до класиране в Шампионската лига. Поражението остави Удинезе на 12-то място с 46 пункта.

Единственото попадение в срещата падна от дузпа, която бе реализирана от Чиро Имобиле в 61-ата минута. 

Лацио можеше да стигне и до втори гол, но удар с глава на Алесио Романьоли се отби от гредата. Попадение на Игор Несторовски от Удинезе беше отменено заради засада.




Първенство на Италия по футбол, срещи от 36-ия кръг в Серия А:

Лече - Специя       - 0:0
Торино - Фиорентина - 1:1
Наполи - Интер      - 3:1
Удинезе – Лацио – 0:1

по-късно днес:
Рома - Салернитана
Емполи - Ювентус

от петък:
Сасуоло - Монца   - 1:2

в събота:
Кремонезе - Болоня - 1:5
Аталанта - Верона  - 3:1
Милан - Сампдория  - 5:1

временно класиране:
 1. Наполи      36 27  5  4  73:26  86 точки - шампион
 2. Ювентус     35 21  6  8  54:28  69
 3. Лацио       36 20  8  8  55:28  68
 4. Интер       36 21  3 12  67:35  66
 5. Милан       36 18 10  8  60:42  64
 6. Аталанта    36 18  7 11  59:43  61
 7. Рома        35 17  8 10  45:33  59 
 8. Монца       36 14 10 12  46:46  52
 9. Болоня      36 13 11 12  48:45  50
10. Торино      36 13 11 12  39:40  50
11. Фиорентина  36 13 11 12  48:41  50
12. Удинезе     36 11 13 12  45:44  46
13. Сасуоло     36 12  8 16  44:56  44
14. Емполи      35  9 12 14  32:45  39
15. Салернитана 35  8 14 13  43:56  38
16. Лече        36  7 12 17  30:43  33
17. Специя      36  6 13 17  30:56  31
18. Верона      36  7  9 20  29:55  30
19. Кремонезе   36  4 12 20  32:66  24
20. Сампдория   36  3  9 24  22:67  18 - изпаднал

/БД/

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