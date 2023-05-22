Лацио спечели гостуването си на Удинезе

Лацио спечели с 1:0 като гост Удинезе в мач от 36-ия кръг на Серия А. Футболистите водени от Маурицио Сари заемат трета позиция в класирането с актив от 68 точки и вече са съвсем близо до класиране в Шампионската лига. Поражението остави Удинезе на 12-то място с 46 пункта.

Единственото попадение в срещата падна от дузпа, която бе реализирана от Чиро Имобиле в 61-ата минута.

Лацио можеше да стигне и до втори гол, но удар с глава на Алесио Романьоли се отби от гредата. Попадение на Игор Несторовски от Удинезе беше отменено заради засада.







Първенство на Италия по футбол, срещи от 36-ия кръг в Серия А: Лече - Специя - 0:0 Торино - Фиорентина - 1:1 Наполи - Интер - 3:1 Удинезе – Лацио – 0:1 по-късно днес: Рома - Салернитана Емполи - Ювентус от петък: Сасуоло - Монца - 1:2 в събота: Кремонезе - Болоня - 1:5 Аталанта - Верона - 3:1 Милан - Сампдория - 5:1 временно класиране: 1. Наполи 36 27 5 4 73:26 86 точки - шампион 2. Ювентус 35 21 6 8 54:28 69 3. Лацио 36 20 8 8 55:28 68 4. Интер 36 21 3 12 67:35 66 5. Милан 36 18 10 8 60:42 64 6. Аталанта 36 18 7 11 59:43 61 7. Рома 35 17 8 10 45:33 59 8. Монца 36 14 10 12 46:46 52 9. Болоня 36 13 11 12 48:45 50 10. Торино 36 13 11 12 39:40 50 11. Фиорентина 36 13 11 12 48:41 50 12. Удинезе 36 11 13 12 45:44 46 13. Сасуоло 36 12 8 16 44:56 44 14. Емполи 35 9 12 14 32:45 39 15. Салернитана 35 8 14 13 43:56 38 16. Лече 36 7 12 17 30:43 33 17. Специя 36 6 13 17 30:56 31 18. Верона 36 7 9 20 29:55 30 19. Кремонезе 36 4 12 20 32:66 24 20. Сампдория 36 3 9 24 22:67 18 - изпаднал