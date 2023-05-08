ЦСКА записа успех на Ботев Враца

site.btaЦСКА записа успех на Ботев Враца
Мачове от 30-ия кръг в Първа футболна лига:
ЦСКА-София - Ботев Враца 5:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Иван Турицов 14-дузпа, 2:0 Дюкенс Назон 22, 3:0 Мено Кох 53, 4:0 Дюкенс Назон 54, 4:1 Браян Мендоса 59, 5:1 Дюкенс Назон 75
Локомотив Пловдив – Левски 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Джовани 60
Берое – Хебър 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Стефан Цонков 24, 0:2 Георги Търтов 72
от неделя:
Септември София - Пирин Благоевград 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Даниил Кондраков 45+7 дузпа
червен картон: Иван Арсов (Септември) 29
Черно море - Спартак Варна 3:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Васил Панайотов 38, 2:0 Даниел Димов 51, 2:1 Евандро 59, 3:1 Влатко Дробаров 74,
3:2 Денис Баланюк 83
Ботев Пловдив - ПФК Лудогорец 0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Каой Видал 27, 0:2 Игор Тиаго 44
от събота:
Локомотив 1929 София - Арда Кърджали 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Абубакар Тунгара 26, 1:1 Карлос Франса 68
ЦСКА 1948 - Славия 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Емил Стоев 88
временно класиране: 1. Лудогорец 30 23 5 2 72:21 74 точки 2. ЦСКА-София 30 23 4 3 57:14 73 3. ЦСКА 1948 30 17 8 5 49:22 59 4. Левски 30 15 9 6 38:14 54 5. Черно море 30 15 8 7 36:27 53 6. Локомотив (Пловдив) 30 14 8 8 33:28 50 7. Славия 30 15 4 11 31:27 49 8. Арда (Кърджали) 30 11 9 10 33:32 42 9. Локомотив (София) 30 10 8 12 32:38 38 10. Ботев (Пловдив) 30 9 5 16 38:40 32 11. Ботев (Враца) 30 7 7 16 23:55 28 12. Берое 30 7 6 17 26:47 27 13. Пирин (Благоевград) 30 5 9 16 21:39 24 14. Хебър 30 6 5 19 19:51 23 15. Септември (София) 30 5 7 18 25:45 22 16. Спартак (Варна) 30 3 8 19 27:60 17
/БД/
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