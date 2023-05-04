Левски победи Септември с човек по-малко

Първенство на България по футбол, мач от 29-ия кръг на efbet Лига между отборите на Левски и Септември: Левски - Септември - 2:0 (1:0)голмайстори: 1:0 Рикардиньо 27, 2:0 Роналдо 76червен картон: Андриан Краев 55 (Левски)стадион: "Георги Аспарухов",