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Лудогорец победи Берое и си гарантира 1-ото място в efbet Лига поне още един кръг

Атанас Василев
Лудогорец победи Берое и си гарантира 1-ото място в efbet Лига поне още един кръг
Лудогорец победи Берое и си гарантира 1-ото място в efbet Лига поне още един кръг
София,  
03.05.2023 22:28
 (БТА) 
Първенство на България, мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига:
Спартак Варна - ЦСКА 1948                3:3 (0:0)                
голмайстори: 1:0 Луан 59, 2:0 Евандро 70, 2:1 Елитон 76, 2:2 Роберто Хименес 81-автогол, 3:2 Евандро 90+2, 3:3 Георги Русев 90+5

Арда Кърджали - Черно море           2:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Мишаел Алвеш Силва 35, 2:1 Ел Мами Тета 52 и 56, 2:2 Матеус Машадо 90+1
червен картон: Омар Сако (Арда) - 82

Лудогорец - Берое                        2:1 (1:1)
Голмайстори: 0:1 Ромарио Флорин 41, 1:1 Франко Русо 45+1, 2:1 Спас Делев 73

от вторник:
Ботев Враца - Локомотив София            2:1 (2:0)
Голмайстори: 1:0 Даниел Генов 21, 2:0 Браян Переа 39-дузпа, 2:1 Димо Бакалов 54-дузпа

Славия - Локомотив Пловдив               1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Кристиан Добрев 48, 1:1 Хорхе Сегура 87 

четвъртък:
Пирин - Ботев Пловдив
Хебър Пазарджик - ЦСКА
Левски - Септември

временно класиране:
 1. Лудогорец            29   22   5   2   70:21   71 точки
 2. ЦСКА-София           28   21   4   3   48:13   67
 3. ЦСКА 1948            29   17   8   4   49:21   59
 4. Левски               28   14   9   5   36:13   51
 5. Черно море           29   14   8   7   33:25   50  
 6. Локомотив (Пловдив)  29   13   8   8   32:28   47
 7. Славия               29   14   4  11   30:27   46
 8. Арда (Кърджали)      29   11   8  10   32:31   41
 9. Локомотив (София)    29   10   7  12   31:37   37
10. Ботев (Пловдив)      28    8   5  15   34:36   29
11. Ботев (Враца)        29    7   7  15   22:50   28
12. Берое                29    7   6  16   26:45   27
13. Септември (София)    28    5   7  16   25:42   22     
14. Пирин (Благоевград)  28    4   9  15   18:35   21 
15. Хебър                28    5   5  18   17:47   20 
16. Спартак (Варна)      29    3   8  18   25:57   17

/АВ/

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