Арда (Кж) и Черно море (Варна) завършиха наравно в мач с четири гола

Първенство на България, мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига: Спартак Варна - ЦСКА 1948 3:3 (0:0) голмайстори: 1:0 Луан 59, 2:0 Евандро 70, 2:1 Елитон 76, 2:2 Роберто Хименес 81-автогол, 3:2 Евандро 90+2, 3:3 Георги Русев 90+5 Арда Кърджали - Черно море 2:2 (0:1) Голмайстори: 0:1 Мишаел Алвеш Силва 35, 2:1 Ел Мами Тета 52 и 56, 2:2 Матеус Машадо 90+1 червен картон: Омар Сако (Арда) - 82 по-късно днес: Лудогорец - Берое от вторник: Ботев Враца - Локомотив София 2:1 (2:0) Голмайстори: 1:0 Даниел Генов 21, 2:0 Браян Переа 39-дузпа, 2:1 Димо Бакалов 54-дузпа Славия - Локомотив Пловдив 1:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Кристиан Добрев 48, 1:1 Хорхе Сегура 87 четвъртък: Пирин - Ботев Пловдив Хебър Пазарджик - ЦСКА Левски - Септември временно класиране: 1. Лудогорец 28 21 5 2 68:20 68 точки 2. ЦСКА-София 28 21 4 3 48:13 67 3. ЦСКА 1948 29 17 8 4 49:21 59 4. Левски 28 14 9 5 36:13 51 5. Черно море 29 14 8 7 33:25 50 6. Локомотив (Пловдив) 29 13 8 8 32:28 47 7. Славия 29 14 4 11 30:27 46 8. Арда (Кърджали) 29 11 8 10 32:31 41 9. Локомотив (София) 29 10 7 12 31:37 37 10. Ботев (Пловдив) 28 8 5 15 34:36 29 11. Ботев (Враца) 29 7 7 15 22:50 28 12. Берое 28 7 6 15 25:43 27 13. Септември (София) 28 5 7 16 25:42 22 14. Пирин (Благоевград) 28 4 9 15 18:35 21 15. Хебър 28 5 5 18 17:47 20 16. Спартак (Варна) 29 3 8 18 25:57 17