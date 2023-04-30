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Лудогорец победи ЦСКА-София като гост и излезе на първо място в класирането

Христо Бонински
Лудогорец победи ЦСКА-София като гост и излезе на първо място в класирането
Лудогорец победи ЦСКА-София като гост и излезе на първо място в класирането
Снимка: БТА
София,  
30.04.2023 22:38
 (БТА)

Първенство на България, мачове от 28-ия кръг в Първа футболна лига:

ЦСКА-София - Лудогорец     0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Игор Тиаго 68

Черно море - ЦСКА 1948     0:0

Берое - Пирин Благоевград  1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Симеон Мечев 2

от събота:
Арда Кърджали - Ботев Враца      1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Даниел Генов 57, 1:1 Радослав Цонев 79-дузпа

Локомотив София - Хебър          1:4 (1:1)
голмайстори: 1:0 Антонио Вутов 16-дузпа, 1:1 Стефан Цонков 45+2, 1:2 Марио Петков 67-автогол, 
1:3 Георги Търтов 88, 1:4 Анте Живкович 90+4

Ботев Пловдив - Левски           0:1 (0:0)
Голмайстори: 0:1 Рикардо Виана-Рикардиньо 65

от петък:
Септември София - Славия         1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Тони Тасев 44, 0:2 Владимир Николов 76, 1:2 Кристиян Пешов 88

Локомотив Пловдив Пловдив - Спартак Варна  2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Джовани 7-дузпа, 1:1 Луан Да Силва 44, 2:1 Мартин Паскалев 68, 3:1 Димитър Илиев 90+4
червен картон - Пламен Димов (Спартак Вн) 73'
  
неделя:
Берое - Пирин Благоевград
Черно море - ЦСКА 1948  
ЦСКА-София - Лудогорец

временно класиране:
 1. Лудогорец            28   21   5   2   68:20   68 точки
 2. ЦСКА-София           28   21   4   3   48:13   67
 3. ЦСКА 1948            28   17   7   4   46:18   58
 4. Левски               28   14   9   5   36:13   51
 5. Черно море           28   14   7   7   31:23   49  
 6. Локомотив (Пловдив)  28   13   7   8   31:27   46
 7. Славия               28   14   3  11   29:26   45
 8. Арда (Кърджали)      28   11   7  10   30:29   40
 9. Локомотив (София)    28   10   7  11   30:35   37
10. Ботев (Пловдив)      28    8   5  15   34:36   29
11. Берое                28    7   6  15   25:43   27    
12. Ботев (Враца)        28    6   7  15   20:49   25
13. Септември (София)    28    5   7  16   25:42   22     
14. Пирин (Благоевград)  28    4   9  15   18:35   21 
15. Хебър                28    5   5  18   17:47   20 
16. Спартак (Варна)      28    3   7  18   22:54   16

/ХБ/

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