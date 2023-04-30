Лудогорец победи ЦСКА-София като гост и излезе на първо място в класирането

Първенство на България, мачове от 28-ия кръг в Първа футболна лига:

ЦСКА-София - Лудогорец 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Игор Тиаго 68 Черно море - ЦСКА 1948 0:0 Берое - Пирин Благоевград 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Симеон Мечев 2 от събота: Арда Кърджали - Ботев Враца 1:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Даниел Генов 57, 1:1 Радослав Цонев 79-дузпа Локомотив София - Хебър 1:4 (1:1) голмайстори: 1:0 Антонио Вутов 16-дузпа, 1:1 Стефан Цонков 45+2, 1:2 Марио Петков 67-автогол, 1:3 Георги Търтов 88, 1:4 Анте Живкович 90+4 Ботев Пловдив - Левски 0:1 (0:0) Голмайстори: 0:1 Рикардо Виана-Рикардиньо 65 от петък: Септември София - Славия 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Тони Тасев 44, 0:2 Владимир Николов 76, 1:2 Кристиян Пешов 88 Локомотив Пловдив Пловдив - Спартак Варна 2:1 (1:1) голмайстори: 1:0 Джовани 7-дузпа, 1:1 Луан Да Силва 44, 2:1 Мартин Паскалев 68, 3:1 Димитър Илиев 90+4 червен картон - Пламен Димов (Спартак Вн) 73' неделя: Берое - Пирин Благоевград Черно море - ЦСКА 1948 ЦСКА-София - Лудогорец временно класиране: 1. Лудогорец 28 21 5 2 68:20 68 точки 2. ЦСКА-София 28 21 4 3 48:13 67 3. ЦСКА 1948 28 17 7 4 46:18 58 4. Левски 28 14 9 5 36:13 51 5. Черно море 28 14 7 7 31:23 49 6. Локомотив (Пловдив) 28 13 7 8 31:27 46 7. Славия 28 14 3 11 29:26 45 8. Арда (Кърджали) 28 11 7 10 30:29 40 9. Локомотив (София) 28 10 7 11 30:35 37 10. Ботев (Пловдив) 28 8 5 15 34:36 29 11. Берое 28 7 6 15 25:43 27 12. Ботев (Враца) 28 6 7 15 20:49 25 13. Септември (София) 28 5 7 16 25:42 22 14. Пирин (Благоевград) 28 4 9 15 18:35 21 15. Хебър 28 5 5 18 17:47 20 16. Спартак (Варна) 28 3 7 18 22:54 16