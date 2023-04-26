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Стоян Арсов от София ще ръководи срещата между 2-ия и 1-ия във Втора лига на 1-и май

Атанас Василев
Стоян Арсов от София ще ръководи срещата между 2-ия и 1-ия във Втора лига на 1-и май
Стоян Арсов от София ще ръководи срещата между 2-ия и 1-ия във Втора лига на 1-и май
София,  
26.04.2023 19:45
 (БТА)

Първенство на България по футбол, съдийски назначения 28-ми кръг Втора лига
29 април 2023 г., събота, 14:00 ч.
ФК Крумовград - ОФК Янтра 2019
ГС:    Геро Георгиев Писков    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет                
СН:    Константин Делов Писков     
 
29 април 2023 г., събота, 17:00 ч.
Спортист (Своге) - ФК Литекс Ловеч
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Стефан Спасов Иванов     
 
29 април 2023 г., събота, 17:00 ч.
ФК Витоша (Бистрица) - Дунав Русе
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
29 април 2023 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Марица (Пловдив)
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Стоян Иванов Стоянов    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Любима Петрова Банова                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
30 април 2023 г., неделя, 17:00 ч.
Ботев Пд II (Пловдив) - ФК Созопол
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Кристиян Ботев Минков
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Милко Петков Николов     
 
1 май 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
Миньор (Перник) - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Николай Иванов Михайлов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
1 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ФК Етър ВТ - ЦСКА 1948 II
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Асен Крумов Крумов
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
1 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Добруджа (Добрич) - ПФК Лудогорец II (Разград)
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
1 май 2023 г., понеделник, 19:45 ч.
ОФК Беласица - ОФК Спартак Пл
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Радослав Георгинов Вутов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

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Към 20:26 на 26.04.2023 Новините от днес

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