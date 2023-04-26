Стоян Арсов от София ще ръководи срещата между 2-ия и 1-ия във Втора лига на 1-и май

site.btaСтоян Арсов от София ще ръководи срещата между 2-ия и 1-ия във Втора лига на 1-и май
Първенство на България по футбол, съдийски назначения 28-ми кръг Втора лига
29 април 2023 г., събота, 14:00 ч.
ФК Крумовград - ОФК Янтра 2019
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Константин Делов Писков
29 април 2023 г., събота, 17:00 ч.
Спортист (Своге) - ФК Литекс Ловеч
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Стефан Спасов Иванов
29 април 2023 г., събота, 17:00 ч.
ФК Витоша (Бистрица) - Дунав Русе
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Владимир Йорданов Владимиров
29 април 2023 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Марица (Пловдив)
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Любима Петрова Банова
СН: Антон Янков Терзиев
30 април 2023 г., неделя, 17:00 ч.
Ботев Пд II (Пловдив) - ФК Созопол
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Милко Петков Николов
1 май 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
Миньор (Перник) - ФК Струмска слава 1927
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Костадин Ангелов Гергинов
1 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ФК Етър ВТ - ЦСКА 1948 II
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Радан Василев Мирянов
1 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Добруджа (Добрич) - ПФК Лудогорец II (Разград)
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Кольо Димитров Данев
1 май 2023 г., понеделник, 19:45 ч.
ОФК Беласица - ОФК Спартак Пл
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Стефан Иванов Йорданов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
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