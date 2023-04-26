Стоян Арсов от София ще ръководи срещата между 2-ия и 1-ия във Втора лига на 1-и май

Първенство на България по футбол, съдийски назначения 28-ми кръг Втора лига

29 април 2023 г., събота, 14:00 ч.

ФК Крумовград - ОФК Янтра 2019

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет

СН: Константин Делов Писков



29 април 2023 г., събота, 17:00 ч.

Спортист (Своге) - ФК Литекс Ловеч

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Стефан Спасов Иванов



29 април 2023 г., събота, 17:00 ч.

ФК Витоша (Бистрица) - Дунав Русе

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Владимир Йорданов Владимиров



29 април 2023 г., събота, 18:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Марица (Пловдив)

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Любима Петрова Банова

СН: Антон Янков Терзиев



30 април 2023 г., неделя, 17:00 ч.

Ботев Пд II (Пловдив) - ФК Созопол

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Милко Петков Николов



1 май 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

Миньор (Перник) - ФК Струмска слава 1927

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Костадин Ангелов Гергинов



1 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.

ФК Етър ВТ - ЦСКА 1948 II

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Радан Василев Мирянов



1 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК Добруджа (Добрич) - ПФК Лудогорец II (Разград)

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Кольо Димитров Данев



1 май 2023 г., понеделник, 19:45 ч.

ОФК Беласица - ОФК Спартак Пл

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Стефан Иванов Йорданов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.