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Георги Кабаков беше назначен за главен съдия на дербито в Първа лига между ЦСКА-София и Лудогорец (Рз) в неделя

Атанас Василев
Георги Кабаков беше назначен за главен съдия на дербито в Първа лига между ЦСКА-София и Лудогорец (Рз) в неделя
Георги Кабаков беше назначен за главен съдия на дербито в Първа лига между ЦСКА-София и Лудогорец (Рз) в неделя
София,  
26.04.2023 19:40
 (БТА)

Топ-съдията на българския футбол Георги Кабаков ще ръководи дербито на 28-ия кръг на Първа лига и на българската футболна пролет до момента между ЦСКА-София и Лудогорец. Пловдивчанинът изглежда напълно логичен избор на Съдийската комисия предвид отличната форма, в която се намира и начина, по който ръководи мачовете си и у нас, и в европейските турнири. Споменът за феновете на "червените" с Кабаков са приятни от тази пролет, тъй като той ръководи и при победата им над ЦСКА 1948 с 1:0 в Бистрица. За видеоповторенията и системата ВАР ще отговаря Драгомир Драганов от Варна, който също е международен съдия.

Първенство на България, Съдийски назначения 28-ми кръг Първа лига
28 април 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Славия 1913
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Димитър Добромиров Димитров    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Петър Велизаров Митрев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
28 април 2023 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Локомотив (Пловдив) - Спартак 1918 (Варна)
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Даниел Милков Ников
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
29 април 2023 г., събота, 15:00 ч.
ФК Локомотив 1929 (София) - ФК Хебър 1918
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Димитър Русенов Русев
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     
 
29 април 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Враца
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев
СН:    Димитър Панайотов Костов     
 
29 април 2023 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Ботев (Пловдив) - ПФК Левски
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Волен Валентинов Чинков    ВАР:    Димо Стоянов Димов    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
30 април 2023 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - Пирин (Благоевград)
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
30 април 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948 (София)
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
30 април 2023 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец (Разград)
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев
СН:    Валентин Желев Добрев     
 СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

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