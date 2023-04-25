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Марица Пловдив победи Ботев Пловдив II и излезе на осмо място във Втора лига

Кремена Младенова
Марица Пловдив победи Ботев Пловдив II и излезе на осмо място във Втора лига
Марица Пловдив победи Ботев Пловдив II и излезе на осмо място във Втора лига
снимка: БТА, архив
Пловдив,  
25.04.2023 19:03
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 27-ия кръг на Втора лига:

Марица (Пловдив) - Ботев Пловдив II  - 2:1 (1:0)

от неделя:
Спартак (Плевен) - Спортист (Своге) - 3:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Руси Чернаков 71, 2:0 Боримир Карамфилов 73, 3:0 Клаубер Сантана 90+1
пропусната дузпа: Георги Николов (Спортист Своге) - 75-а минута

Дунав Русе - Монтана                           - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Стефан Каменов 20

ЦСКА 1948 II (София) - Миньор (Перник) - 0:0

от събота:
Созопол - ФК Крумовград                        - 1:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Димитър Жеков 25, 1:1 Мартин Сораков 31

Лудогорец II (Разград) - Етър (В. Търново) - 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Крум Стоянов 62 , 1:1 Цветослав Петров 68-дузпа
червен картон: Валери Христов (Етър) - 7-а минута

Янтра 2019 (Габрово) - Добруджа (Добрич)       - 1:1 (0:1) 
Литекс (Ловеч) - Витоша (Бистрица)                    - 0:0 
Струмска слава (Радомир) - Беласица (Петрич) - 0:1 (0:1)

временно класиране:
 1. ЦСКА 1948 II (София)            27   17   6   4   46:14   57
 2. Етър (Велико Търново)           27   15   8   4   36:14   53
 3. Крумовград                      27   12   8   7   32:28   44
 4. Спортист (Своге)                27   12   7   8   35:35   43
 5. Монтана                         27   12   6   9   34:28   42
 6. Лудогорец II (Разград)          27   12   5  10   31:30   41
 7. Беласица (Петрич)               27   11   5  11   26:27   38
 8. Марица  (Пловдив)               27   11   5  11   29:35   38
 9. Дунав (Русе)                    27    9   9   9   37:31   36
10. Спартак (Плевен)                27    9   9   9   39:34   36
11. Добруджа (Добрич)               27    8   8  11   34:33   32
12. Литекс (Ловеч)                  27    7   8  12   23:25   32
13. Струмска слава (Радомир)        27    7  10  10   26:35   31
14. Миньор (Перник)                 27    7   9  11   26:25   30
15. Янтра 2019 (Габрово)            27    7   9  11   19:30   30
16. Созопол                         27    6   9  12   23:45   27
17. Ботев II (Пловдив)              27    7   5  15   22:37   26
18. Витоша (Бистрица)               27    6   7  14   27:41   26

/КМ/

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23.04.2023 19:06

Важна победа за Монтана при гостуването в Русе в първенството на Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от 27-ия кръг на Втора лига: Спартак (Плевен) - Спортист (Своге) 3:0 (0:0) Голмайстори: 1:0 Руси Чернаков 71, 2:0 Боримир Карамфилов 73, 3:0 Клаубер Сантана 90+1 Пропусната дузпа: Георги Николов

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