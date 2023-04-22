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Щутгарт и Аугсбург завършиха наравно в Бундеслигата

Боян Денчев
Щутгарт и Аугсбург завършиха наравно в Бундеслигата
Щутгарт и Аугсбург завършиха наравно в Бундеслигата
Мюнхен,  
22.04.2023 09:04
 (БТА)

Аугсбург и Щутгарт завършиха 1:1 в мач от 29-тия кръг на Бундеслигата. Домакините от Аугсбург вече шест мача са без успех и заемат 13-ата позиция с 30 точки, докато Щутгарт 16-то място с 25 пункта.

В 8-ата минута Арне Майер асистира на Дион Дрена Бельо , който с глава откри резултата в полза на баварците.

Щутгарт  изравни в 79-ата минута, след като японецът Ватару Ендо успя да се разпише от непосредствена близост.

 

Срещи от 29-ия кръг в първенството на Германия по футбол:

Аугсбург – Щутгарт – 1:1

днес:
Бохум – Волфсбург
Майнц 05 – Байерн Мюнхен
Херта – Вердер
Хофенхайм – Кьолн
Борусия Дортмунд – Айнтрахт Франкфурт

неделя:
Фрайбруг – Шалке 04
Байер Леверкузен – РБ Лайпциг
Борусия Мьонхенгладбах – Унион Берлин

   временно класиране:
 1. Байерн Мюнхен          28 17  8  3 78:30  59 точки 
 2. Борусия Дортмунд       28 18  3  7 62:39  57
 3. Унион Берлин           28 15  7  6 43:31  52 
 4. РБ Лайпциг             28 15  6  7 53:35  51 
 5. Фрайбург               28 14  8  6 41:37  50 
 6. Байер Леверкузен       28 13  5 10 51:41  44 
 7. Айнтрахт Франкфурт     28 11  9  8 49:41  42
 8. Майнц                  28 11  9  8 46:39  42
 9. Волфсбург              28 10 10  8 46:36  40 
10. Борусия Мьонхенгладбах 28  9  9 10 43:45  36
11. Кьолн                  28  7 11 10 37:46  32
12. Вердер Бремен          28  9  5 14 43:54  32 
13. Аугсбург               29  8  6 14 36:51  30
14. Хофенхайм              28  8  5 15 38:47  29
15. Бохум                  28  8  3 17 31:61  27
16. Щутгарт                29  5  10 14 36:51 25 
17. Шалке                  28  5  9 14 26:52  24 
18. Херта Берлин           28  5  7 16 33:55  22

/БД/

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