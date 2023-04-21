Черно море се наложи като гост срещу Ботев Враца в Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от 27-ия кръг в efbet Лига: Ботев (Враца) - Черно море (Варна) 0:2 (0:0) по-късно днес: Лудогорец (Разград) - Локомотив (София) В събота: Хебър (Пазарджик) - Арда (Кърджали) ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) в неделя: Пирин (Благоевград) - ЦСКА-София Левски - Берое (Стара Загора) в понеделник: Спартак (Варна) - Септември (София) Славия - Ботев (Пловдив) временно класиране: 1. ЦСКА-София 26 20 4 2 47:12 64 точки 2. Лудогорец 26 19 5 2 66:20 62 3. ЦСКА 1948 26 16 6 4 45:18 54 4. Черно море 27 14 6 7 31:23 48 5. Левски 26 12 9 5 34:13 45 6. Локомотив (Пловдив) 26 12 7 7 28:25 43 7. Славия 26 13 2 11 27:25 41 8. Локомотив (София) 26 10 7 9 29:30 37 9. Арда (Кърджали) 26 10 6 10 28:28 36 10. Ботев (Пловдив) 26 8 4 14 34:35 28 11. Берое 26 6 6 14 24:42 24 12. Ботев (Враца) 27 6 6 15 19:48 24 13. Септември (София) 26 5 7 14 24:38 22 14. Пирин (Благоевград) 26 4 9 13 18:33 21 15. Хебър 26 4 5 17 13:45 17 16. Спартак (Варна) 26 2 7 17 19:51 13