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Черно море се наложи като гост срещу Ботев Враца в Първа лига

Асен Даскалов
Черно море се наложи като гост срещу Ботев Враца в Първа лига
Черно море се наложи като гост срещу Ботев Враца в Първа лига
снимка: БТА
София,  
21.04.2023 18:09
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 27-ия кръг в efbet Лига:

Ботев (Враца) - Черно море (Варна)             0:2 (0:0)

по-късно днес:
Лудогорец (Разград) - Локомотив (София)

В събота:
Хебър (Пазарджик) - Арда (Кърджали)
ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив)

в неделя:
Пирин (Благоевград) - ЦСКА-София
Левски - Берое (Стара Загора) 

в понеделник:
Спартак (Варна) - Септември (София) 
Славия - Ботев (Пловдив)

временно класиране:
 1. ЦСКА-София             26   20   4   2   47:12   64 точки
 2. Лудогорец              26   19   5   2   66:20   62  
 3. ЦСКА 1948              26   16   6   4   45:18   54
 4. Черно море             27   14   6   7   31:23   48  
 5. Левски                 26   12   9   5   34:13   45
 6. Локомотив (Пловдив)    26   12   7   7   28:25   43
 7. Славия                 26   13   2  11   27:25   41 
 8. Локомотив (София)      26   10   7   9   29:30   37
 9. Арда (Кърджали)        26   10   6  10   28:28   36 
10. Ботев (Пловдив)        26    8   4  14   34:35   28
11. Берое                  26    6   6  14   24:42   24    
12. Ботев (Враца)          27    6   6  15   19:48   24
13. Септември (София)      26    5   7  14   24:38   22     
14. Пирин (Благоевград)    26    4   9  13   18:33   21 
15. Хебър                  26    4   5  17   13:45   17 
16. Спартак (Варна)        26    2   7  17   19:51   13

/КМ/

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