Манчестър Сити и Интер се класираха за полуфиналите в Шампионска лига

Реванши от четвъртфиналите в Шампионската лига по футбол за мъже:

Байерн Мюнхен (Германия) - МАНЧЕСТЪР СИТИ (АНГЛИЯ) - 1:1 (0:0)

голмайстори: 0:1 Ерлинг Холанд 57, 1:1 Йозуа Кимих 83-дузпа

* пропусната дузпа: Ерлинг Холанд (Манчестър Сити) 38

* Манчестър Сити се класира за полуфиналите с общ резултат 4:1. В първия мач - 3:0 за Манчестър Сити.

ИНТЕР (ИТАЛИЯ) - Бенфика (Португалия) - 3:3 (1:1)

голмастори: 1:0 Никола Барела 14, 1:1 Фредрик Орснес 38, 2:1 Лаутаро Мартинес 65, 3:1 Хоакин Кореа 78, 3:2 Антонио Силва 86, 3:3 Петър Муса 90+5

* Интер Милано се класира за полуфиналите с общ резултат 5:3. В първия мач - 2:0 за Интер.

от вторник:

Челси (Англия) - РЕАЛ МАДРИД (ИСПАНИЯ) - 0:2 (0:0)

голмайстори: 0:1 Родриго Гояш 58, 0:2 Родриго Гояш 80

* Реал Мадрид се класира с общ резултат 4:0.

Наполи (Италия) - МИЛАН (ИТАЛИЯ) - 1:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Оливие Жиру 43, 1:1 Виктор Осимен 90+3

пропуснати дузпи: Оливие Жиру 22 (Милан), Хвича Кварацхелия 82 (Наполи)

* Милан се класира с общ резултат 2:1.

Двойки в полуфиналите:

Милан - Интер

Реал Мадрид - Манчестър Сити