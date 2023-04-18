Реал Мадрид и Милан са първите полуфиналисти в Шампионската лига

site.btaРеал Мадрид и Милан са първите полуфиналисти в Шампионската лига
Реванши от четвъртфиналите в Шампионската лига по футбол за мъже:
Челси (Англия) - РЕАЛ МАДРИД (ИСПАНИЯ) - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Родриго Гояш 58, 0:2 Родриго Гояш 80
* Реал Мадрид се класира с общ резултат 4:0.
Наполи (Италия) - МИЛАН (ИТАЛИЯ) - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Оливие Жиру 43, 1:1 Виктор Осимен 90+3
пропуснати дузпи: Оливие Жиру 22 (Милан), Хвича Кварацхелия 82 (Наполи)
* Милан се класира с общ резултат 2:1.
в сряда:
Байерн Мюнхен (Германия) - Манчестър Сити (Англия)
* Манчестър Сити води с 3:0 след първия мач.
Интер Милано (Италия) - Бенфика (Португалия)
* Интер Милано води с 2:0 след първия мач.
Двойки в полуфиналите:
Милан - Интер/Бенфика
Реал Мадрид - Байерн Мюнхен/Манчестър Сити
/ГК/
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