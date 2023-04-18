Реал Мадрид и Милан са първите полуфиналисти в Шампионската лига

Реванши от четвъртфиналите в Шампионската лига по футбол за мъже:

Челси (Англия) - РЕАЛ МАДРИД (ИСПАНИЯ) - 0:2 (0:0)

голмайстори: 0:1 Родриго Гояш 58, 0:2 Родриго Гояш 80

* Реал Мадрид се класира с общ резултат 4:0.

Наполи (Италия) - МИЛАН (ИТАЛИЯ) - 1:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Оливие Жиру 43, 1:1 Виктор Осимен 90+3

пропуснати дузпи: Оливие Жиру 22 (Милан), Хвича Кварацхелия 82 (Наполи)

* Милан се класира с общ резултат 2:1.

в сряда:

Байерн Мюнхен (Германия) - Манчестър Сити (Англия)

* Манчестър Сити води с 3:0 след първия мач.

Интер Милано (Италия) - Бенфика (Португалия)

* Интер Милано води с 2:0 след първия мач.

Двойки в полуфиналите:

Милан - Интер/Бенфика

Реал Мадрид - Байерн Мюнхен/Манчестър Сити