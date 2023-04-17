Черно море победи Локомотив (Пловдив) в последния мач от кръга на efbet Лигата

Изказване на треньора на Локомотив Пловдив Александър Томаш след срещата от 26-ия кръг на efbet Лигата между Черно море и черно-белите, завършила 2:1 за домакините. Александър Томаш (треньор на Локомотив) – „Ние знаехме срещу какъв противник играем,