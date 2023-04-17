Черно море победи Локомотив (Пловдив) в последния мач от кръга на efbet Лигата

Първенство на България по футбол, срещи от 26-ия кръг в efbet Лига:
Черно море - Локомотив (Пловдив) 2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Васил Панайотов 31, 1:1 Джовани 36, 2:1 Живко Атанасов 72
ЦСКА-София - Левски 0:0
Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Николай Минков 35, 1:1 Денис Баланюк 66
Черно море - Локомотив (Пловдив)
от петък:
Арда (Кърджали) - Лудогорец 1:2
Септември (София) - ЦСКА 1948 1:3
Локомотив (София) - Пирин (Благоевград) 2:0
от четвъртък:
Ботев (Враца) - Хебър (Пазарджик) 0:0
от събота:
Берое (Стара Загора) - Славия 0:1
временно класиране:
1. ЦСКА-София 26 20 4 2 47:12 64 точки
2. Лудогорец 26 19 5 2 66:20 62
3. ЦСКА 1948 26 16 6 4 45:18 54
4. Черно море 26 13 6 7 29:23 45
5. Левски 26 12 9 5 34:13 45
6. Локомотив (Пловдив) 26 12 7 7 28:25 43
7. Славия 26 13 2 11 27:25 41
8. Локомотив (София) 26 10 7 9 29:30 37
9. Арда (Кърджали) 26 10 6 10 28:28 36
10. Ботев (Пловдив) 26 8 4 14 34:35 28
11. Берое 26 6 6 14 24:42 24
12. Ботев (Враца) 26 6 6 14 19:46 24
13. Септември (София) 26 5 7 14 24:38 22
14. Пирин (Благоевград) 26 4 9 13 18:33 21
15. Хебър 26 4 5 17 13:45 17
16. Спартак (Варна) 26 2 7 17 19:51 13
/ХБ/