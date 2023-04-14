Лудогорец спечели като гост срещу Арда

Първенство на България по футбол, срещи от 26-ия кръг в efbet Лига:
Арда (Кърджали) - Лудогорец 1:2
Септември (София) - ЦСКА 1948 1:3
Локомотив (София) - Пирин (Благоевград) 2:0
от четвъртък:
Ботев (Враца) - Хебър (Пазарджик) 0:0
в събота:
Берое (Стара Загора) - Славия
в понеделник:
Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна)
ЦСКА-София - Левски
Черно море - Локомотив (Пловдив)
временно класиране:
1. ЦСКА-София 25 20 3 2 47:12 63 точки
2. Лудогорец 26 19 5 2 66:20 62
3. ЦСКА 1948 26 16 6 4 45:18 54
4. Левски 25 12 8 5 34:13 44
5. Локомотив (Пловдив) 25 12 7 6 27:23 43
6. Черно море 25 12 6 7 27:22 42
7. Славия 25 12 2 11 26:25 38
8. Локомотив (София) 26 10 7 9 29:30 37
9. Арда (Кърджали) 26 10 6 10 28:28 36
10. Ботев (Пловдив) 25 8 3 14 33:34 27
11. Берое 25 6 6 13 24:41 24
12. Ботев (Враца) 26 6 6 14 19:46 24
13. Септември (София) 26 5 7 14 24:38 22
14. Пирин (Благоевград) 26 4 9 13 18:33 21
15. Хебър 26 4 5 17 13:45 17
16. Спартак (Варна) 25 2 6 17 18:50 12
/АВ/