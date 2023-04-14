Лудогорец спечели като гост срещу Арда

Първенство на България по футбол, мач от 26-ия кръг на efbet Лига между Арда Кърджали и Лудогорец Разград: Арда - Лудогорец - 1:2 (1:0)голмайстори: 1:0 Радослав Цонев 45+2, 1:1 Игор Тиаго 77, 1:2 Игор Тиаго 89стадион: "Арена Арда"главен съдия: