Подробно търсене

Лудогорец спечели като гост срещу Арда

Ивайло Георгиев
Лудогорец спечели като гост срещу Арда
Лудогорец спечели като гост срещу Арда
Снимка: БТА
Кърджали,  
14.04.2023 20:01
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 26-ия кръг в efbet Лига:

Арда (Кърджали) - Лудогорец 1:2
Септември (София) - ЦСКА 1948   1:3
Локомотив (София) - Пирин (Благоевград) 2:0

от четвъртък:
Ботев (Враца) - Хебър (Пазарджик)       0:0

в събота:
Берое (Стара Загора) - Славия

в понеделник:
Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) 
ЦСКА-София - Левски
Черно море - Локомотив (Пловдив)

временно класиране:

 1. ЦСКА-София             25   20   3   2   47:12   63 точки
 2. Лудогорец              26   19   5   2   66:20   62  
 3. ЦСКА 1948              26   16   6   4   45:18   54
 4. Левски                 25   12   8   5   34:13   44
 5. Локомотив (Пловдив)    25   12   7   6   27:23   43
 6. Черно море             25   12   6   7   27:22   42 
 7. Славия                 25   12   2  11   26:25   38 
 8. Локомотив (София)      26   10   7   9   29:30   37
 9. Арда (Кърджали)        26   10   6   10   28:28   36 
10. Ботев (Пловдив)        25    8   3  14   33:34   27
11. Берое                  25    6   6  13   24:41   24    
12. Ботев (Враца)          26    6   6  14   19:46   24 
13. Септември (София)      26    5   7  14   24:38   22     
14. Пирин (Благоевград)    26    4   9  13   18:33   21 
15. Хебър                  26    4   5  17   13:45   17 
16. Спартак (Варна)        25    2   6  17   18:50   12 

 

 

/АВ/

Свързани новини

14.04.2023 20:04

Лудогорец победи Арда като гост с два късни гола на Игор Тиаго

Първенство на България по футбол, мач от 26-ия кръг на efbet Лига между Арда Кърджали и Лудогорец Разград: Арда - Лудогорец - 1:2 (1:0)голмайстори: 1:0 Радослав Цонев 45+2, 1:1 Игор Тиаго 77, 1:2 Игор Тиаго 89стадион: "Арена Арда"главен съдия:

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:57 на 14.04.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация