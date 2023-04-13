Червени картони "оцветиха" четвъртфиналите в сряда в Шампионската лига (статистика)

Първи срещи от четвъртфиналите на Шампионската лига по футбол: Милан (Италия) - Наполи (Италия) 1:0 (1:0) голмайстор: Исмаел Бенасер 40 червен картон: Франк Замбо Ангиса (Наполи) - 74-а минута *реваншът ще се играе на 18-и април ------------ Реал Мадрид (Испания) - Челси (Англия) 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Карим Бензема 21, 2:0 Марко Асенсио 74 червен картон: Бен Чилуел (Челси) - 59-а минута *Реваншът ще се играе на 18-и април във вторник: Манчестър Сити (Англия) - Байерн Мюнхен (Германия) - 3:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Родри 27, 2:0 Бернандо Силва 70, 3:0 Ерлинг Холанд 76 *реваншът ще се играе на 19-и април. - - - - Бенфика (Португалия) - Интер (Италия) - 0:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Николо Барела 51, 0:2 Ромелу Лукаку 82 дузпа *реваншът ще се играе на 19-и април.