Борусия Мьонхенгладбах победи Волфсбург в мач от 27-ия кръг на Бундеслигата

Борусия Мьонхенгладбах победи Волфсбург с 2:0 в мач от 27-ия кръг на Бундеслигата и прекъсна негативна серия от пет поредни мача без победа в шампионата.

Натан Нгуму откри резултата в 34-а минута, а френският национал Маркюс Тюрам удвои в 63-а минута.



Резултатът не промени позициите на двата състава в класирането: Волфсбург остава девети с 39 точки, а Борусия е една позиция по-надолу с 35 точки.



Срещи от 27-ия кръг на германското футболно първенство: Борусия Мьонхенгладбах - Волфсбург 2:0 по-късно днес: Бохум - Щутгарт Хофенхайм - Шалке от събота: Аугсбург - Кьолн 1:3 Байер Леверкузен - Айнтрахт Франкфурт 3:1 Борусия Дортмунд - Унион Берлин 2:1 Майнц 05 - Вердер Бремен 2:2 Фрайбург - Байерн Мюнхен 0:1 Херта Берлин - Лайпциг 0:1 Временно класиране: 1. Байерн Мюнхен 27 17 7 3 77:29 58 точки 2. Борусия Дортмунд 27 18 2 7 59:36 56 3. Унион Берлин 27 15 6 6 42:30 51 4. РБ Лайпциг 27 14 6 7 50:33 48 5. Фрайбург 27 13 8 6 39:36 47 6. Байер Леверкузен 27 13 4 10 51:41 43 7. Айнтрахт Франкфурт 27 11 8 8 48:40 41 8. Майнц 27 11 8 8 45:38 41 9. Волфсбург 27 10 9 8 46:36 39 10. Борусия Мьонхенгладбах 27 9 8 10 42:44 35 11. Вердер Бремен 27 9 5 13 42:52 32 12. Кьолн 27 7 10 10 36:45 31 13. Аугсбург 27 8 5 14 35:50 29 14. Бохум 26 8 2 16 28:57 26 15. Хофенхайм 26 7 4 15 35:46 25 16. Херта Берлин 27 5 7 15 31:50 22 17. Шалке 26 4 9 13 21:48 21 18. Щутгарт 26 4 8 14 29:45 20