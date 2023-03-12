Хеттрик на Кирил Десподов осигури победата на Лудогорец над 10 човека от Черно море

Футболно първенство на България, мачове от 23-тия кръг в efbet Лига: Славия (София) - Арда 1924 (Кърджали) - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Тони Тасев 81-дузпа Лудогорец (Разград) - Черно море (Варна) - 3:2 (1:2) Голмайстори: 0:1 Исмаил Иса 8, 1:1 Кирил Десподов 20, 1:2 Исмаил Иса 34, 2:2 Кирил Десподов 73-дузпа, 3:2 Кирил Десподов 90+1 червен картон: Васил Панайотов (Черно море) – 72-а минута От 16:45 часа: ЦСКА 1948 - ЦСКА-София от събота: Септември (София) - Ботев (Пловдив) - 2:1 (1:1) голмайстори: 2:1 Мартин Петков 21, 1:1 Дилан Мертенс 36, 2:1 Симеон Александров 68 Пирин (Благоевград) - Хебър 1918 (Пазарджик) - 2:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Даниел Кондраков 67, 2:0 Борис Тютюков 69 Спартак 1918 (Варна) - Локомотив (София) - 1:2 (1:1) голмайстори: 0:1 Антонио Вутов 4, 1:1 Румен Руменов 9-дузпа, 1:2 Юлиан Ненов 50 Левски (София) - Ботев (Враца) - 2:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Уелтън 24, 2:0 Жереми Петрис 40 в понеделник от 17:30 часа: Локомотив (Пловдив) - Берое Класиране: 1. ЦСКА-София 22 17 3 2 43:12 54 2. Лудогорец 23 16 5 2 53:17 53 3. ЦСКА 1948 22 13 6 3 37:14 45 4. Левски 23 10 8 5 30:13 38 5. Славия 23 12 2 9 26:22 38 6. Локомотив (Пловдив) 22 11 5 6 24:21 38 7. Черно море 23 10 6 7 23:2 36 8. Арда (Кърджали) 23 10 5 8 26:22 35 9. Локомотив (София) 23 8 7 8 26:29 31 10. Ботев (Пловдив) 23 8 2 13 31:31 26 11. Септември (София) 23 5 7 11 22:30 22 12. Ботев (Враца) 23 6 4 13 18:38 22 13. Берое 22 5 5 12 19:38 20 14. Пирин (Благоевград) 23 4 7 12 17:30 19 15. Хебър 23 4 4 15 12:41 16 16. Спартак (Варна) 23 2 6 15 18:45 12