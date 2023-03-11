Три равенства и победи за Витоша (Бистрица) и Дунав (Русе) в 22-ия кръг на Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от 22-ия кръг на Втора лига: Витоша (Бистрица) - Беласица (Петрич) 2:0 (1:0) Монтана - Миньор (Перник) 1:1 (1:1) Крумовград - Струмска слава (Радомир) 0:0 Добруджа (Добрич) - Спартак (Плевен) 2:2 (2:2) Янтра 2019 (Габрово) - Дунав (Русе) 0:3 (0:1) в неделя: Созопол - Марица (Пловдив) в понеделник: Ботев II (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 II (София) Лудогорец II (Разград) - Литекс (Ловеч) от петък: Етър (Велико Търново) - Спортист (Своге) 1:2 (1:1) голмайстори: 0:1 Илия Русинов 17, 1:1 Даниел Младенов 36, 1:2 Илия Русинов 59 Класиране: 1. ЦСКА 1948 II (София) 21 13 5 3 38:11 44 2. Етър (Велико Търново) 22 11 7 4 26:12 40 3. Спортист (Своге) 22 11 6 5 32:27 39 4. Крумовград 22 11 5 6 26:22 38 5. Монтана 22 9 6 7 29:24 33 6. Беласица (Петрич) 22 9 5 8 21:21 32 7. Дунав (Русе) 22 8 7 7 35:28 31 8. Лудогорец II (Разград) 21 9 3 9 20:25 30 9. Спартак (Плевен) 22 8 6 8 30:27 30 10. Марица 1921 (Пловдив) 21 8 4 9 20:25 28 11. Янтра 2019 (Габрово) 22 7 7 8 16:21 28 12. Добруджа 1919 (Добрич) 22 7 6 9 30:29 27 13. Струмска слава 1927 (Радомир) 22 5 10 7 19:28 25 14. Литекс (Ловеч) 21 6 6 9 21:21 24 15. Миньор (Перник) 22 6 6 10 23:21 24 16. Ботев II (Пловдив) 21 6 3 12 16:28 21 17. Витоша (Бистрица) 22 5 5 12 22:34 20 18. Созопол (Созопол) 21 4 7 10 18:38 19