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Тотнъм победи Уест Хям в лондонско дерби

Боян Денчев
Тотнъм победи Уест Хям в лондонско дерби
Тотнъм победи Уест Хям в лондонско дерби
Лондон,  
19.02.2023 20:40
 (БТА)

Тотнъм триумфира в лондонското дерби срещу Уест Хям с 2:0 в среща от 24-ия кръг на Висшата лига. 

В 56-ата минута Пиер-Емил Хьойберг изведе Бен Дейвис с отлично подаване от собствената половина, а той намери непокрития Емерсон Роял, който с плътен удар матира Фабиански.

Уест Хям можеше да изравни минута по-късно, когато Боуен остана сам срещу Форстър, но диагоналният му удар бе отразен от вратаря. 

Резервата за Тотнъм Хьон-Мин Сон оформи крайното 2:0 в 72-ата минута.



Мачове от 24-ия кръг в английската Висша лига:

Манчестър Юнайтед – Лестър – 3:0
Тотнъм - Уест Хям – 2:0

от събота:
Нюкасъл - Ливърпул - 0:2
Брентфорд - Кристъл Палас - 1:1
Брайтън - Фулъм - 0:1
Челси - Саутхямптън - 0:1
Евертън - Лийдс - 1:0
Нотингам Форест - Манчестър Сити - 1:1
Уулвърхямптън - Борнемут - 0:1
Астън Вила - Арсенал - 2:4

 Класиране

 1. Арсенал               23 17  3  3 51:23 54 
 2. Манчестър Сити        24 16  4  4 60:24 52 
 3. Манчестър Юнайтед     24 15  4  5 41:28 49
 4. Тотнъм                24 13  3  8 44:35 42
5. Нюкасъл                23 10 11  2 35:15 41
 6. Фулъм                 24 11  5  8 35:30 38 
 7. Брайтън               22 10  5  7 39:29 35 
 8. Ливърпул              22 10  5  7 38:28 35
 9. Брентфорд             23  8 11  4 37:30 35 
10. Челси                 23  8  7  8 23:23 31 
11. Астън Вила            23  8  4 11 28:38 28 
12. Кристъл Палас         23  6  8  9 21:31 26 
13. Нотингам Форест       23  6  7 10 18:38 25 
14. Лестър Сити           23  7  3 13 36:41 24 
15. Уулвърхемптън         23  6  5 12 17:32 23 
16. Евертън               23  5  6 12 17:30 21 
17. Борнемут              23  5  6 12 21:44 21 
18. Уест Хям              23  5  5 13 19:29 20 
19. Лийдс Юнайтед         23  4  7 12 28:39 19 
20. Саутхемптън           23  5  3 15 19:40 18

/БД/

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