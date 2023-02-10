Нулево равенство даде старт на пролетния полусезон в efbet Лига

Първенство на България по футбол, мачове от 19-ия кръг на efbet Лига: Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) - 0:0 в събота: ЦСКА 1948 - Хебър (Пазарджик) Левски - Черно море Спартак (Варна) - Лудогорец в неделя: Септември (София) - Арда Берое - ЦСКА-София Локомотив (Пловдив) - Ботев (Враца) в понеделник: Славия - Пирин (Благоевград) Временно класиране: 1. ЦСКА-София 18 14 2 2 34:9 44 точки 2. Лудогорец (Разград) 18 13 4 1 46:12 43 3. ФК ЦСКА 1948 18 10 6 2 28:13 36 4. Локомотив (Пловдив) 18 10 3 5 22:15 33 5. Славия 18 10 2 6 22:18 32 6. Левски 18 8 6 4 25:11 30 7. Черно море (Варна) 18 8 5 5 17:16 29 8. Локомотив София 1929 19 7 6 6 23:20 27 9. Арда 1924 (Кърджали) 18 7 5 6 18:20 26 10. Ботев (Пловдив) 19 6 2 11 26:25 20 11. Берое (Стара Загора) 18 5 4 9 16:30 19 12. Септември (София) 18 3 6 9 17:25 15 13. Ботев (Враца) 18 4 3 11 15:34 15 14. Пирин (Благоевград) 18 2 6 10 13:26 12 15. Хебър (Пазарджик) 18 3 3 12 11:35 12 16. Спартак (Варна) 18 1 5 12 14:38 8