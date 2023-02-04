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Атлетик Билбао се наложи над Кадис в среща от Ла Лига

Боян Денчев
Атлетик Билбао се наложи над Кадис в среща от Ла Лига
Атлетик Билбао се наложи над Кадис в среща от Ла Лига
Билбао,  
04.02.2023 09:12
 (БТА)

Атлетик Билбао спечели с 4:1 срещу Кадис с 4:1 в мач от 20-ия кръг в испанската Ла Лига. С хеттрик за баските се отличи Ойхан Сансет, а един гол добави Йерай Алварес. За гостите точен бе Гонсало Ескаланте.

Атлетик Билбао се изкачи на 7-о място с 29 точки, докато Кадис пък е на 18-та позиция с 19 точки.

 

Срещи от 20-ия кръг на първенството на Испания по футбол:

Атлетик Билбао – Кадис 	4:1

днес:
Еспаньол – Осасуна
Елче – Виляреал
Атлетико Мадрид – Хетафе
Бетис – Селта

неделя:	
Майорка – Реал Мадрид
Жирона – Валенсия
Реал Сосиедад – Валядолид 
Барселона – Севиля

понеделник:
Райо Валекано - Алмерия


временно класиране:
 1. Барселона       19 16 2  1 39:7   50 точки
 2. Реал Мадрид     19 14 3  2 40:16  45 
 3. Реал Сосиедад   19 12 3  4 28:18  39
 4. Атлетико Мадрид 19 10 4  5 28:16  34
 5. Виляреал        19  9 4  6 21:14  31
 6. Бетис           19  9 4  6 21:16  31
 7. Атлетик Билбао  20  8 5  7 29:21  29
 8. Райо Валекано   19  8 5  6 25:22  29
 9. Осасуна         19  8 4  7 18:18  28
10. Майорка         19  7 4  8 15:18  25
11. Алмерия         19  6 4  9 23:29  22
12. Жирона          19  5 6  8 26:29  21
13. Севиля          19  5 6  8 21:26  21
14. Валенсия        19  5 5  9 25:23  20
15. Еспаньол        19  4 8  7 23:29  20
16. Селта Виго      19  5 5  9 18:29  20
17. Валядолид       19  6 2 11 14:28  20
18. Кадис           20  4 7  9 15:33  19
19. Хетафе          19  4 5 10 16:26  17 
20. Елче            19  0 6 13 12:39   6

/БД/

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