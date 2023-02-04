Атлетик Билбао се наложи над Кадис в среща от Ла Лига

Атлетик Билбао спечели с 4:1 срещу Кадис с 4:1 в мач от 20-ия кръг в испанската Ла Лига. С хеттрик за баските се отличи Ойхан Сансет, а един гол добави Йерай Алварес. За гостите точен бе Гонсало Ескаланте.

Атлетик Билбао се изкачи на 7-о място с 29 точки, докато Кадис пък е на 18-та позиция с 19 точки.

Срещи от 20-ия кръг на първенството на Испания по футбол: Атлетик Билбао – Кадис 4:1 днес: Еспаньол – Осасуна Елче – Виляреал Атлетико Мадрид – Хетафе Бетис – Селта неделя: Майорка – Реал Мадрид Жирона – Валенсия Реал Сосиедад – Валядолид Барселона – Севиля понеделник: Райо Валекано - Алмерия временно класиране: 1. Барселона 19 16 2 1 39:7 50 точки 2. Реал Мадрид 19 14 3 2 40:16 45 3. Реал Сосиедад 19 12 3 4 28:18 39 4. Атлетико Мадрид 19 10 4 5 28:16 34 5. Виляреал 19 9 4 6 21:14 31 6. Бетис 19 9 4 6 21:16 31 7. Атлетик Билбао 20 8 5 7 29:21 29 8. Райо Валекано 19 8 5 6 25:22 29 9. Осасуна 19 8 4 7 18:18 28 10. Майорка 19 7 4 8 15:18 25 11. Алмерия 19 6 4 9 23:29 22 12. Жирона 19 5 6 8 26:29 21 13. Севиля 19 5 6 8 21:26 21 14. Валенсия 19 5 5 9 25:23 20 15. Еспаньол 19 4 8 7 23:29 20 16. Селта Виго 19 5 5 9 18:29 20 17. Валядолид 19 6 2 11 14:28 20 18. Кадис 20 4 7 9 15:33 19 19. Хетафе 19 4 5 10 16:26 17 20. Елче 19 0 6 13 12:39 6