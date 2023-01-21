Григор Димитров отпадна от Откритото първенство на Австралия, Рубьов и Руне продължават напред (резултати)

Резултати от срещите от третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис:

мъже:

4-Новак Джокович (Сърбия) - 27-ГРИГОР ДИМИТРОВ (БЪЛГАРИЯ) - 7:6(7), 6:3, 6:4

5-Андрей Рубльов (Русия) - 25-Даниел Евънс (Великобритания) - 6:4, 6:2, 6:3

9-Холгер Руне (Дания) - Юго Умбер (Франция) - 6:4, 6:2, 7:6(5)

22-Алекс де Минор (Австралия) - Бенжамен Бонзи (Франция) - 7:6(0), 6:2, 6:1

24-Роберто Баутиста Агут (Испания) - Анди Мъри (Великобритания) - 6:1, 6:7(7), 6:3, 6:4

Томи Пол (САЩ) - Дженсън Брууксби (САЩ) - 6:1, 6:4, 6:3

Джефри Джон Уолф (САЩ) - Майкъл Мо (САЩ) - 6:4, 6:1, 6:2

Бен Шелтън (САЩ) - Алексей Попирин (Австралия) - 6:3, 7:6(4), 6:4

жени:

4-Каролин Гарсия (Франция) - Лаура Зигемунд (Германия) - 1:6, 6:3, 6:3

5-Арина Сабаленка (Беларус) - 26-Елизе Мертенс (Белгия) - 6:2, 6:3

12-Белинда Бенич (Швейцария) - Камила Джорджи (Италия) - 6:2, 7:5

Дона Векич (Хърватия) - Нурия Диас (Испания) - 6:2, 6:2

30-Каролина Плишкова (Чехия) - Варвара Грачьова (Русия) - 6:4, 6:2

23-Шуай Чжан (Китай) - Кейти Волинец (САЩ) - 6:3, 6:2

Линда Фрухвиртова (Чехия) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 7:5, 2:6, 6:3

Магда Линете (Полша) - 19-Екатерина Александрова (Русия) - играят в момента