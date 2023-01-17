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ОБНОВЕНА Григор Димитров, Джокович, Рууд и Зверев продължават във втория кръг на турнира от Големия шлем в Мелбърн, Виктория Томова отпадна

Ива Кръстева
Григор Димитров, Джокович, Рууд и Зверев продължават във втория кръг на турнира от Големия шлем в Мелбърн, Виктория Томова отпадна
Григор Димитров, Джокович, Рууд и Зверев продължават във втория кръг на турнира от Големия шлем в Мелбърн, Виктория Томова отпадна
Григор Димитров стартира с успех, снимка АП
Мелбърн, Австралия,  
17.01.2023 13:49 | ОБНОВЕНА 17.01.2023 17:09
 (БТА)

Резултати от срещите от първия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис:

мъже:
27-ГРИГОР ДИМИТРОВ (БЪЛГАРИЯ) - Аслан Карацев (Русия) - 7:6 (3), 7:5, 6:2
5-Андрей Рубльов (Русия) - Доминик Тийм (Австрия) - 6:3, 6:4, 6:2
8-Тейлър Фриц (САЩ) - Николоз Басилашвили (Грузия) - 6:4, 6:2, 4:6, 7:5
9-Холгер Руне (Дания) - Филип Крайнович (Сърбия) - 6:2, 6:3, 6:4
12-Александър Зверев (Германия) - Хуан Пабло Варияс (Перу) - 4:6, 6:1, 5:7, 7:6(3), 6:4
Николас Хари (Чили) - 26-Миомир Кецманович (Сърбия) - 6:3, 6:4, 7:6(3)
25-Даниел Евънс (Великобритания) - Факундо Багнис (Аржентина) - 6:4, 4:6, 6:4, 6:4
14-Пабло Кареньо Буста (Испания) - Педро Качин (Аржентина) - 7:6(4), 6:1, 7:6(3)
23-Диего Шварцман (Аржентина) - Олексий Крутих (Украйна) - 6:4, 6:7(6), 6:3, 7:6(5)
30-Алехандро Давидович Фокина (Испания) - Александър Бублик (Казахстан) - 6:0, 6:7(3), 3:6, 6:4, 6:3
Анди Мъри (Великобритания) - 13-Матео Беретини (Италия) - 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7), 7:6(6)
22-Алекс де Минор (Австралия) - Юй Хсиу Хсу (Тайван) - 6:2, 6:2, 6:3
4-Новак Джокович (Сърбия) - Роберто Карбайес Баеня (Испания) - 6:3, 6:4, 6:0
2- Каспер Рууд (Норвегия) - Томаш Махач (Чехия) - 6:3, 7:6(6), 6:7(5), 6:3
Чун Хсин Цън (Тайван) - Алексей Попирин (Австралия) - 6:4, 6:7(5), 7:6(5), 6:7(4), 1:6

жени:
12-Белинда Бенчич (Швейцария) - ВИКТОРИЯ ТОМОВА (БЪЛГАРИЯ) - 6:1, 6:2
2-Онс Жабюр (Тунис) - Тамара Зиданшек (Словения) - 7:6(8), 4:6, 6:1
4-Каролин Гарсия (Франция) - Катрин Себов (Канада) - 6:3, 6:0
5-Арина Сабаленка (Беларус) - Тереза Мартинцова (Чехия) - 6:1, 6:4
9-Вероника Кудерметова (Русия) - Марина Заневска (Белгия) - 6:2, 7:6(4)
16-Анет Контавейт (Естония) - Юлия Грабхер (Австрия) - 6:2, 6:3
18-Людмила Самсонова (Русия) - Ясмине Паолини (Италия) - 6:2, 6:4
19-Екатерина Александрова (Русия) - Исалин Бонавентюр (Белгия) - 6:2, 6:1
Анна-Каролина Шмиедлова (Словакия) - 21-Мартина Тревизан (Италия) - 6:3, 6:2
Кимбърли Биръл (Австралия) - 31-Кая Канепи (Естония) - 3:6, 7:6(4), 6:1
26-Елизе Мертенс (Белгия) - Гарбине Мугуруса (Испания) - 3:6, 7:6(3), 6:1
30-Каролина Плишкова (Чехия) - Сиюй Ван (Китай) - 6:1, 6:3
Сорана Кърстя (Румъния) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:2, 4:6, 3:6
Петра Мартич (Хърватия) - Виктория Голубич (Швейцария) - 6:3, 6:4

/ИК/

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