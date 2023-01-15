ЦСКА 1948 привлече вратар от Етър Велико Търново

site.btaЦСКА 1948 привлече вратар от Етър Велико Търново
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви привличането на пореден нов футболист. Клубът се е договорил с вратаря на Етър Велекио Търново Станислав Нисторов, който ще играе за дублиращия тим. 22-годишният страж е юноша на Литекс, а е трупал опит и в Спартак (Варна).
Нисторов има близо 50 мача във Втора лига. ЦСКА 1948 ІІ е лидер в надпреварата с 35 точки.
"Успех, Майсторе!", написа Найденов в социалните мрежи.
/БД/
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