Ричарлисон се изкачи в класирането при голмайсторите след третото си попадение на Мондиал 2022

Отборът на Бразилия се класира за четвъртфиналите на Световно първенство по футбол за осми поредни път след като победи Република Корея с 4:1 на осминафиналите на Мондиал 2022. В спор за класиране на полуфиналите бразилците ще се изправят срещу вицешампиона от предишния шампионат в Русия - Хърватия, а корейците отпаднаха от турнира.