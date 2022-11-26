Ивайло Чочев продължава да води в класирането при голмайсторите в Първа лига

Лидери в класирането при голмайсторите след 18-ия кръг на efbet Лига:

14 гола:

Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)

10 гола:

Антоан Бароан (Ботев Пловдив)

Матиас Тисера (Лудогорец)

9 гола:

Абубакар Тунгара (Берое)

8 гола:

Бърнард Текпетей (Лудогорец)

7 гола:

Браян Морено (ЦСКА-София)

Димитър Митков (Локомотив София)

Елвис Ману (Ботев Пловдив)

6 гола:

Брайън Переа (Ботев Враца)

Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив)

Маурисио Гарсес (ЦСКА-София)

Дюкенс Назон (ЦСКА-София)

5 гола:

Филип Кръстев (Левски)

Каули Оливейра (Лудогорец)

Кирил Десподов (Лудогорец)

4 гола:

Кемело Нгуена (Славия)

Бабакар Дион (Локомотив Пловдив)

Симеон Александров (ЦСКА-София, Септември)

Георги Русев (ЦСКА 1948)

Атанас Кабов (Септември София)

Марин Петков (Левски)

Евгений Сердюк (ЦСКА 1948, Черно море)