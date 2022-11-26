Ивайло Чочев продължава да води в класирането при голмайсторите в Първа лига

site.btaИвайло Чочев продължава да води в класирането при голмайсторите в Първа лига
Лидери в класирането при голмайсторите след 18-ия кръг на efbet Лига:
14 гола:
Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)
10 гола:
Антоан Бароан (Ботев Пловдив)
Матиас Тисера (Лудогорец)
9 гола:
Абубакар Тунгара (Берое)
8 гола:
Бърнард Текпетей (Лудогорец)
7 гола:
Браян Морено (ЦСКА-София)
Димитър Митков (Локомотив София)
Елвис Ману (Ботев Пловдив)
6 гола:
Брайън Переа (Ботев Враца)
Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив)
Маурисио Гарсес (ЦСКА-София)
Дюкенс Назон (ЦСКА-София)
5 гола:
Филип Кръстев (Левски)
Каули Оливейра (Лудогорец)
Кирил Десподов (Лудогорец)
4 гола:
Кемело Нгуена (Славия)
Бабакар Дион (Локомотив Пловдив)
Симеон Александров (ЦСКА-София, Септември)
Георги Русев (ЦСКА 1948)
Атанас Кабов (Септември София)
Марин Петков (Левски)
Евгений Сердюк (ЦСКА 1948, Черно море)
/ХБ/
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