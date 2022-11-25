Берое 2016 победи като гост Славия в мъжкото първенство по волейбол

Берое 2016 победи с 3:0 (25:18, 25:17, 25:22) като гост Славия в първа среща от осмия кръг на волейболната Суперлига.

Старозагорци имаха пълно превъзходство през целия двубой и не срещнаха никакви трудности срещу столичани.

Най-резултатен за победителите стана Спас Байрев с 15 точки, докато за "белите" с по 10 точки се отличиха Виктор Недялков и Апостол Боянов.

Берое 2016 е на второ място в класирането, докато Славия остава на 11-та позиция.

В събота Дея спорт посреща ЦСКА, а шампионът Хебър е домакин на Черно море.

Мачове от осмия кръг в първенството на България по волейбол при мъжете: Славия - Берое 0:3 (18:25, 17:25, 22:25) събота: Дея спорт Бургас - ЦСКА Хебър - Черно море неделя: Нефтохимик 2010 - Марек Юнион-Ивкони Монтана - Пирин Разлог понеделник: Левски София - Добруджа 07 временно класиране: 1. Левски София 7 6 1 20:5 18 точки 2. Берое 2016 8 6 2 20:10 18 3. Монтана 7 6 1 19:9 16 4. Хебър 6 5 1 15:6 14 5. ЦСКА 6 5 1 15:6 14 6. Нефтохимик 2010 7 3 4 14:13 11 7. Дея спорт Бургас 7 3 4 12:12 10 8. Пирин 7 3 4 12:15 10 9. Черно море 7 3 4 11:16 7 10. Марек Юнион-Ивкони 7 1 6 4:19 3 11. Славия 8 1 7 4:23 2 12. Добруджа 07 7 0 7 9:21 3