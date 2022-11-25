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Берое 2016 победи като гост Славия в мъжкото първенство по волейбол

Асен Даскалов
Берое 2016 победи като гост Славия в мъжкото първенство по волейбол
Берое 2016 победи като гост Славия в мъжкото първенство по волейбол
снимка: БТА
София,  
25.11.2022 20:10
 (БТА)

Берое 2016 победи с 3:0 (25:18, 25:17, 25:22) като гост Славия в първа среща от осмия кръг на волейболната Суперлига.

Старозагорци имаха пълно превъзходство през целия двубой и не срещнаха никакви трудности срещу столичани. 

Най-резултатен за победителите стана Спас Байрев с 15 точки, докато за "белите" с по 10 точки се отличиха Виктор Недялков и Апостол Боянов.

Берое 2016 е на второ място в класирането, докато Славия остава на 11-та позиция.

В събота Дея спорт посреща ЦСКА, а шампионът Хебър е домакин на Черно море.

Мачове от осмия кръг в първенството на България по волейбол при мъжете:

Славия - Берое         0:3 (18:25, 17:25, 22:25)	

събота:
Дея спорт Бургас - ЦСКА
Хебър - Черно море

неделя:
Нефтохимик 2010 - Марек Юнион-Ивкони
Монтана - Пирин Разлог

понеделник: 
Левски София - Добруджа 07

временно класиране:
1.	Левски София	    7	6	1	20:5	18 точки
2.	Берое 2016	    8	6	2	20:10	18
3.      Монтана	            7	6	1	19:9	16
4.	Хебър	            6 	5	1	15:6	14
5.	ЦСКА	            6	5	1	15:6	14
6.	Нефтохимик 2010	    7	3	4	14:13	11
7.	Дея спорт Бургас    7	3	4	12:12	10
8.	Пирин	            7	3	4	12:15	10
9.	Черно море	    7	3	4	11:16	 7
10.	Марек Юнион-Ивкони  7	1	6	4:19	 3
11.	Славия	            8	1	7	4:23	 2
12.	Добруджа 07	    7	0	7	9:21	 3

/АВ/

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