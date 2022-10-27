Фиорентина си гарантира място в елиминациите на Лига на конференциите

Турнир по футбол Лига на конференциите, мачове от груповата фаза:

група "А":

Фиорентина (Италия) - Истанбул Башакшехир (Турция) - 2:1

по-късно днес:

Хартс (Шотландия) - РФС Рига (Латвия)

1. Истанбул Башакшехир 5 3 1 1 11:2 10 точки 2. Фиорентина 5 3 1 1 11:6 10 3. Хартс 4 1 0 3 1:12 3 4. РФС Рига 4 0 2 2 1:6 2

група "В":

Андерлехт (Белгия) - ФК ФКСБ (Румъния) - 2:2

по-късно днес:

Уест Хем (Англия) - Силкеборг (Дания)

1. Уест Хям 4 4 0 0 9:4 12 точки 2. Силкеборг 4 2 0 2 12:4 6 3. Андерлехт 5 1 2 2 4:5 5 4. ФКСБ 5 0 2 3 3:15 2

група "С":

Аустрия Виена (Австрия) - Лех Познан (Полша) - 1:1

Виляреал (Испания) - Апоел Беер Шева (Израел) - 2:2

1. Виляреал 5 4 1 0 14:6 13 точки 2. Лех Познан 5 1 3 1 9:7 6 3. Апоел Беер Шева 5 0 4 1 4:5 4 4. Aустрия Виена 5 0 2 3 2:11 2

група "D":

Ница (Франция) - Партизан (Сърбия) - 2:1

по-късно днес:

Словацко (Чехия) - Кьолн (Германия)

1. Ница 5 2 2 1 6:4 8 точки 2. Партизан 5 2 2 1 8:6 8 3. Кьолн 4 1 1 2 5:6 4 4. Словацко 4 1 1 2 7:9 4

група "Е":

Вадуц (Лихтенщайн) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) - 1:2

по-късно днес:

Днипро-1 (Украйна) - Аполон Лимасол (Кипър)

1. АЗ Алкмаар 5 4 0 1 10:5 12 точки 2. Днипро-1 4 2 1 1 7:5 7 3. Аполон 4 1 1 2 4:6 4 4. Вадуц 5 0 2 3 5:10 2

група "F":

Молде (Норвегия) - Юргорден (Швеция)

Шамрок Роувърс (Реп. Ирландия) - Гент (Белгия)

1. Юргорден 4 3 1 0 8:4 10 точки 2. Молде 4 2 1 1 7:3 7 3. Гент 4 1 1 2 5:5 4 4. Шамрок 4 0 1 3 0:8 1

група "G":

Балкани (Косово) - Славия Прага (Чехия)

Сивасспор (Турция) - ЧФР Клуж (Румъния)

1. ЧФР Клуж 4 2 1 1 4:2 7 точки 2. Сивасспор 4 2 1 1 7:6 7 3. Балкани 4 1 1 2 8:9 4 4. Славия Прага 4 1 1 2 4:6 4

група "Н":

Базел (Швейцария) - Жалгирис Вилнюс (Литва)

Слован Братислава (Словакия) - Пюник (Армения)

1. Базел 4 2 1 1 7:6 7 точки 2. Пюник 4 2 0 2 6:5 6 3. Слован 4 1 2 1 5:5 4 4. Жалгирис 4 1 1 2 2:4 4