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Фиорентина си гарантира място в елиминациите на Лига на конференциите

Ивайло Георгиев
Фиорентина си гарантира място в елиминациите на Лига на конференциите
Фиорентина си гарантира място в елиминациите на Лига на конференциите
Снимка: АП
София,  
27.10.2022 22:48
 (БТА)

Турнир по футбол Лига на конференциите, мачове от груповата фаза:

група "А":
Фиорентина (Италия) - Истанбул Башакшехир (Турция) - 2:1

по-късно днес:
Хартс (Шотландия) - РФС Рига (Латвия)

1. Истанбул Башакшехир  5    3    1    1  11:2    10 точки
2. Фиорентина           5    3    1    1  11:6    10 
3. Хартс                4    1    0    3  1:12     3
4. РФС Рига             4    0    2    2   1:6     2

група "В":
Андерлехт (Белгия) - ФК ФКСБ (Румъния) - 2:2

по-късно днес:
Уест Хем (Англия) - Силкеборг (Дания) 

1. Уест Хям         4    4    0    0   9:4      12 точки
2. Силкеборг        4    2    0    2   12:4      6
3. Андерлехт        5    1    2    2   4:5       5
4. ФКСБ             5    0    2    3   3:15      2

група "С":
Аустрия Виена (Австрия) - Лех Познан (Полша) - 1:1
Виляреал (Испания) - Апоел Беер Шева (Израел) - 2:2

1. Виляреал               5    4    1    0   14:6  13 точки
2. Лех Познан             5    1    3    1    9:7   6    
3. Апоел Беер Шева        5    0    4    1    4:5   4    
4. Aустрия Виена          5    0    2    3    2:11  2

група "D":
Ница (Франция) - Партизан (Сърбия) - 2:1

по-късно днес: 
Словацко (Чехия) - Кьолн (Германия)

1. Ница          5    2    2    1    6:4      8 точки    
2. Партизан      5    2    2    1    8:6      8 
3. Кьолн         4    1    1    2    5:6      4 
4. Словацко      4    1    1    2    7:9      4

група "Е":
Вадуц (Лихтенщайн) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) - 1:2

по-късно днес:
Днипро-1 (Украйна) - Аполон Лимасол (Кипър)

1. АЗ Алкмаар   5   4   0   1    10:5   12 точки
2. Днипро-1     4   2   1   1    7:5    7
3. Аполон       4   1   1   2    4:6    4
4. Вадуц        5   0   2   3    5:10   2

група "F":
Молде (Норвегия) - Юргорден (Швеция) 
Шамрок Роувърс (Реп. Ирландия) - Гент (Белгия)

1. Юргорден  4   3   1   0    8:4  10 точки
2. Молде     4   2   1   1    7:3   7
3. Гент      4   1   1   2    5:5   4 
4. Шамрок    4   0   1   3    0:8   1 

група "G":
Балкани (Косово) - Славия Прага (Чехия) 
Сивасспор (Турция) - ЧФР Клуж (Румъния)

1. ЧФР Клуж        4    2   1   1    4:2  7 точки 
2. Сивасспор       4    2   1   1    7:6  7
3. Балкани         4    1   1   2    8:9  4
4. Славия Прага    4    1   1   2    4:6  4  

група "Н":
Базел (Швейцария) - Жалгирис Вилнюс (Литва)
Слован Братислава (Словакия) - Пюник (Армения)

1. Базел     4   2   1    1    7:6   7 точки
2. Пюник     4   2   0    2    6:5   6 
3. Слован    4   1   2    1    5:5   4
4. Жалгирис  4   1   1    2    2:4   4

 

/АВ/

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