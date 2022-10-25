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Леверкузен ще бъде без Демирбай и Арангис срещу Атлетико, Шик е под въпрос

Ивайло Георгиев
Леверкузен ще бъде без Демирбай и Арангис срещу Атлетико, Шик е под въпрос
Леверкузен ще бъде без Демирбай и Арангис срещу Атлетико, Шик е под въпрос
Снимка: АП
Мадрид,  
25.10.2022 23:05
 (БТА)

Полузащитниците Керем Демирбай и Чарлс Арангис ще пропуснат гостуването на Байер Леверкузен в Шампионската лига по футбол срещу Атлетико Мадрид, а нападателят Патрик Шик ще бъде под въпрос до последно.

Старши треньорът Шаби Алонсо не каза защо Демирбай е извън групата, но Арангис има болки в прасеца. Шик е с проблеми в аддукторите.

"Демирбай ще ни липсва много, разбира се, но имаме и други опции в халфовата линия. За Шик не мога да давам прогнози, тъй като е твърде рано. Имаме още цял един ден", заяви Алонсо.

Леверкузен се нуждае от победа над Атлетико и допълнителна помощ, ако иска да остане в сметките за осминафиналите.

/АВ/

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