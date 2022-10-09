ЦСКА 1948 не победи Черно море, но засега остава на върха в efbet Лига

Мачове от 13-ия кръг в Първа футболна лига: Ботев Враца - Арда 0:0 ЦСКА 1948 - Черно море 0:0 от събота: Славия - Септември София 1:0 Левски - Ботев Пловдив 1:0 понеделник: Спартак Варна - Локомотив Пловдив Лудогорец - ЦСКА-София от петък: Хебър - Локомотив София 3:2 Пирин - Берое 0:0 временно класиране: 1. ЦСКА 1948 13 8 3 2 22:10 27 точки 2. ЦСКА-София 10 8 1 1 18:6 25 3. Левски (София) 10 8 0 2 20:4 24 4. Лудогорец (Разград) 10 7 2 1 30:6 23 5. Черно море (Варна) 12 7 2 3 14:11 23 6. Локомотив (Пловдив) 11 7 1 3 12:9 22 7. Арда (Кърджали) 13 6 3 4 12:11 21 8. Славия (София) 11 7 0 4 13:8 21 9. Локомотив София 1929 13 6 3 4 18:14 21 10. Берое (Стара Загора) 13 3 3 7 11:22 12 11. Ботев (Враца) 13 3 2 8 13:23 11 12. Ботев (Пловдив) 12 3 1 8 14:19 10 13. Хебър 1918 (Пазарджик) 13 3 1 9 7:25 10 14. Септември (София) 13 2 3 8 11:20 9 15. Пирин (Благоевград) 13 1 5 7 7:16 8 16. Спартак (Варна) 12 1 2 9 9:27 5