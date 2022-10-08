Гол на Тони Тасев донесе победата на Славия над Септември

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Валутен курс на БНБ 07.10.2022

За българите по света

За българите по света

От българите по света

От българите по света

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Черна Гора Хърватска Турция Сърбия Словения Румъния Република Северна Македония Косово Република Кипър Гърция Босна и Херцеговина Албания

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Австралия и Океания

Институции и организации

Институции и организации

от петък: Хебър - Локомотив София 3:2 (2:2) голмайстори: 1:0 Венсан Марсел 3, 1:1 Илия Димитров 9, 2:1 Пламен Крумов 14, 2:2 Божидар Кацаров 21, 3:2 Арсенио Валпорт 61

в понеделник: Спартак Варна - Локомотив Пловдив Лудогорец - ЦСКА-София

в неделя: Ботев Враца - Арда Кърджали ЦСКА 1948 - Черно море

Мачове от 13-ия кръг в Първа футболна лига:

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