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Без победител в мача между Пирин и Берое

Георги Крумов
Без победител в мача между Пирин и Берое
Без победител в мача между Пирин и Берое
Пирин и Берое не излъчиха победител / снимка: БТА
Благоевград,  
07.10.2022 21:59
 (БТА)

Мачове от 13-ия кръг в Първа футболна лига:

Хебър - Локомотив София             3:2
Пирин - Берое                                 0:0

събота:
Славия - Септември София
Левски - Ботев Пловдив

неделя: 
Ботев Враца - Арда Кърджали
ЦСКА 1948 - Черно море

понеделник:
Спартак Варна - Локомотив Пловдив
Лудогорец - ЦСКА-София

временно класиране:
 1. ЦСКА 1948                 12    8   2   2   22:10   26 точки
 2. ЦСКА-София                10    8   1   1   18:6    25 
 3. Лудогорец (Разград)       10    7   2   1   30:6    23
 4. Черно море (Варна)        11    7   1   3   14:11   22 
 5. Локомотив (Пловдив)       11    7   1   3   12:9    22  
 6. Левски (София)             9    7   0   2   19:4    21
 7. Локомотив София 1929      13    6   3   4   18:14   21  
 8. Арда (Кърджали)           12    6   2   4   12:11   20  
 9. Славия (София)            10    6   0   4   12:8    18  
10. Берое (Стара Загора)      13    3   3   7   11:22   12
11. Ботев (Пловдив)           11    3   1   7   14:18   10
12. Ботев (Враца)             12    3   1   8   13:23   10
13. Хебър 1918 (Пазарджик)    13    3   1   9    7:25   10
14. Септември (София)         12    2   3   7   11:19    9
15. Пирин (Благоевград)       13    1   5   7    7:16    8   
16. Спартак (Варна)           12    1   2   9    9:27    5

/ГК/

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