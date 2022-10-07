Без победител в мача между Пирин и Берое

site.btaБез победител в мача между Пирин и Берое
Мачове от 13-ия кръг в Първа футболна лига:
Хебър - Локомотив София 3:2
Пирин - Берое 0:0
събота:
Славия - Септември София
Левски - Ботев Пловдив
неделя:
Ботев Враца - Арда Кърджали
ЦСКА 1948 - Черно море
понеделник:
Спартак Варна - Локомотив Пловдив
Лудогорец - ЦСКА-София
временно класиране: 1. ЦСКА 1948 12 8 2 2 22:10 26 точки 2. ЦСКА-София 10 8 1 1 18:6 25 3. Лудогорец (Разград) 10 7 2 1 30:6 23 4. Черно море (Варна) 11 7 1 3 14:11 22 5. Локомотив (Пловдив) 11 7 1 3 12:9 22 6. Левски (София) 9 7 0 2 19:4 21 7. Локомотив София 1929 13 6 3 4 18:14 21 8. Арда (Кърджали) 12 6 2 4 12:11 20 9. Славия (София) 10 6 0 4 12:8 18 10. Берое (Стара Загора) 13 3 3 7 11:22 12 11. Ботев (Пловдив) 11 3 1 7 14:18 10 12. Ботев (Враца) 12 3 1 8 13:23 10 13. Хебър 1918 (Пазарджик) 13 3 1 9 7:25 10 14. Септември (София) 12 2 3 7 11:19 9 15. Пирин (Благоевград) 13 1 5 7 7:16 8 16. Спартак (Варна) 12 1 2 9 9:27 5
/ГК/
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