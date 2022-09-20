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Съдийски назначения за първия кръг в турнира за Купата на България

Георги Крумов
Съдийски назначения за първия кръг в турнира за Купата на България
Съдийски назначения за първия кръг в турнира за Купата на България
снимка: БТА
София,  
20.09.2022 08:26
 (БТА)

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийските назначения за мачовете от първия кръг (1/32-финалите) в турнира за Купата на България:

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ФК Левски-Раковски - ПФК Марица 1921 
ГС: Любомир Николаев Вушовски    
АС1: Димитър Валентинов Мекушин    АС2: Алекс Ивайлов Крушков
4-ти: Владислав Пламенов Макавеев                     
 
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ФК Марек 1915 - ПФК Монтана 1921
ГС: Венцислав Георгиев Митрев    
АС1: Дарин Василев Иванов    АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ти: Мирослав Константинов Кузманов                     
 
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
Футболен клуб Севлиево - ФК Етър Велико Търново
ГС: Станимир Георгиев Тодоров    
АС1: Венцислав Бориславов Банчев    АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ти: Петър Милков Иванов                     
 
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
Сдружение футболен клуб Ямбол 1915 - ОФК Спартак Плевен
ГС: Мюмюн Мехмед Сар    
АС1: Владимир Минчев Минчев    АС2: Янислав Йорданов Чанев
4-ти: Иван Насков Петров                     
 
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
Футболен клуб Розова Долина-Казанлък - ОФК Янтра 2019
ГС: Светослав Иванов Лазаров    
АС1: Васил Стоянов Шавов    АС2: Христо Димитров Георгиев
4-ти: Петър Димов Аспарухов                     
 
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
Общински футболен клуб Партизан - ФК Крумовград
ГС: Владимир Николаев Кирилов    
АС1: Петър Николаев Михов    АС2: Павлин Петков Петков
4-ти: Мирослав Милко в Михайлов                     
 
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ОФК Вихрен-Сандански - ФК Созопол
ГС: Петър Милков Николов    
АС1: Венелин Павлов Иванов    АС2: Костадин Ангелов Ангелов
4-ти: Йордан Георгиев Воденичаров                     
 
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ОФК Локомотив Мездра - ФК Литекс Ловеч
ГС: Благой Кирилов Манов    
АС1: Николай Георгиев Попниколов    АС2: Тодор Василев Вуков
4-ти: Борислав Цветков                     
 
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ФК Саяна Хасково - Дунав Русе
ГС: Стефан Атанасов Гурков    
АС1: Станимир Емилов Трифонов    АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ти: Камен Ташев Терзиев                     
 
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
Футболен клуб Черноломец 1919 - ФК Витоша
ГС: Димитър Иванов Желязков    
АС1: Владимир Тодоров Ташков    АС2: Теодор Пешев Петров
4-ти: Димитър Георгиев Гебешев                     
 
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
Футболен клуб Ботев Нови Пазар - Спортист 2009
ГС: Тодор Недялков Киров    
АС1: Станимир Веселинов Господинов    АС2: Никола Валериев Тодоров
4-ти: Иван Руменов Христов                     
 
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ОФК Гигант Съединение - ПФК Добруджа 1919
ГС: Рюстем Джемил Карагарен  
АС1: Атанас Димитров Пилатов    АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ти: Денислав Йорданов Сталев                     
 
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ПФК Чавдар - ОФК Беласица
ГС: Любослав Бисеров Любомиров    
АС1: Красимир Владимиров Миланов    АС2: Георги Димчев Великов
4-ти: Александър Емилов Вангелов                     
 
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
СФК Светкавица-Търговище - ФК Струмска слава 1927
ГС: Борис Борисов Попов    
АС1: Живко Руменов Петров    АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ти: Деян Валентинов Павлов                     
 
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ОФК Локомотив Горна Оряховица - Миньор Перник
ГС: Стилян Стоянов Колев    
АС1: Александър Христов Апостолов    АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ти: Владимир Димитров Велев                     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/ГК/

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