Съдийски назначения за първия кръг в турнира за Купата на България

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийските назначения за мачовете от първия кръг (1/32-финалите) в турнира за Купата на България:

22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

ФК Левски-Раковски - ПФК Марица 1921

ГС: Любомир Николаев Вушовски

АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Алекс Ивайлов Крушков

4-ти: Владислав Пламенов Макавеев



22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

ФК Марек 1915 - ПФК Монтана 1921

ГС: Венцислав Георгиев Митрев

АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ти: Мирослав Константинов Кузманов



22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

Футболен клуб Севлиево - ФК Етър Велико Търново

ГС: Станимир Георгиев Тодоров

АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ти: Петър Милков Иванов



22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

Сдружение футболен клуб Ямбол 1915 - ОФК Спартак Плевен

ГС: Мюмюн Мехмед Сар

АС1: Владимир Минчев Минчев АС2: Янислав Йорданов Чанев

4-ти: Иван Насков Петров



22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

Футболен клуб Розова Долина-Казанлък - ОФК Янтра 2019

ГС: Светослав Иванов Лазаров

АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Христо Димитров Георгиев

4-ти: Петър Димов Аспарухов



22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

Общински футболен клуб Партизан - ФК Крумовград

ГС: Владимир Николаев Кирилов

АС1: Петър Николаев Михов АС2: Павлин Петков Петков

4-ти: Мирослав Милко в Михайлов



22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

ОФК Вихрен-Сандански - ФК Созопол

ГС: Петър Милков Николов

АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Костадин Ангелов Ангелов

4-ти: Йордан Георгиев Воденичаров



22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

ОФК Локомотив Мездра - ФК Литекс Ловеч

ГС: Благой Кирилов Манов

АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ти: Борислав Цветков



22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

ФК Саяна Хасково - Дунав Русе

ГС: Стефан Атанасов Гурков

АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ти: Камен Ташев Терзиев



22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

Футболен клуб Черноломец 1919 - ФК Витоша

ГС: Димитър Иванов Желязков

АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров

4-ти: Димитър Георгиев Гебешев



22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

Футболен клуб Ботев Нови Пазар - Спортист 2009

ГС: Тодор Недялков Киров

АС1: Станимир Веселинов Господинов АС2: Никола Валериев Тодоров

4-ти: Иван Руменов Христов



22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

ОФК Гигант Съединение - ПФК Добруджа 1919

ГС: Рюстем Джемил Карагарен

АС1: Атанас Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ти: Денислав Йорданов Сталев



22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

ПФК Чавдар - ОФК Беласица

ГС: Любослав Бисеров Любомиров

АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Димчев Великов

4-ти: Александър Емилов Вангелов



22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

СФК Светкавица-Търговище - ФК Струмска слава 1927

ГС: Борис Борисов Попов

АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ти: Деян Валентинов Павлов



22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:

ОФК Локомотив Горна Оряховица - Миньор Перник

ГС: Стилян Стоянов Колев

АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ти: Владимир Димитров Велев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.