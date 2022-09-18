Лудогорец загуби първи точки у дома срещу Арда

Първенство на България, срещи от единадесетия кръг на Първа футболна лига:

Левски - ЦСКА-София - 2:0 Лудогорец - Арда - 1:1 от събота: Пирин (Благоевград) - Локомотив (София) - 0:1 Локомотив (Пловдив) - Черно море - 3:0 Славия - Берое - 2:0 от петък: Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив) - 3:2 Хебър - Ботев (Враца) - 0:2 ЦСКА 1948 - Септември (София) - 1:0 класиране: 1. Лудогорец (Разград) 9 7 2 0 30:5 23 2. ЦСКА 1948 11 7 2 2 19:9 23 точки 3. ЦСКА-София 9 7 1 1 16:5 22 4. Локомотив (Пловдив) 10 7 1 2 11:6 22 5. Черно море (Варна) 10 6 1 3 12:10 19 6. Славия (София) 9 6 0 3 12:7 18 7. Локомотив София 1929 11 5 3 3 15:11 18 8. Левски (София) 8 6 0 2 18:4 18 9. Арда (Кърджали) 10 5 1 4 11:11 16 10. Берое (Стара Загора) 11 3 2 6 11:21 11 11. Ботев (Враца) 11 3 1 7 12:21 10 12. Септември (София) 11 2 2 7 10:18 8 13. Хебър 1918 (Пазарджик) 11 2 1 8 4:22 7 14. Ботев (Пловдив) 10 2 1 7 13:18 7 15. Пирин (Благоевград) 10 1 3 6 6:14 6 16. Спартак (Варна) 11 1 1 9 8:26 4