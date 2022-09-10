Николай Златев донесе успеха на Черно море над Хебър с гол 4 минути преди края

Първенство на България, срещи от десетия кръг на Първа футболна лига:

Локомотив (София) - Левски - 3:2 (1:1)

Голмайстори: 1:0 Красимир Милошев 8, 1:1 Георги Миланов 19, 2:1 Красимир Милошев 53, 2:2 Патрик-Габриел Галчев 74, 3:2 Илия Димитров 90



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Черно море (Варна) - Хебър (Пазарджик) - 1:0 (0:0)

Голмайстор: Николай Златев 86

на 11 септември:

ЦСКА-София - Славия

Ботев (Враца) - Лудогорец

на 12 септември:

Арда (Кърджали) - Пирин (Благоевград)

Септември (София) - Локомотив (Пловдив)

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от петък:

Берое (Стара Загора) - Спартак (Варна) - 3:1 (2:1)

голмайстори: 0:1 Здравко Димитров 19, 1:1 Абубакар Тунгара 38, 2:1 Калоян Кръстев 42, 3:1 Серкан Юсеин 62

червен картон: Проспер Менди (Спартак, 3-ата минута)

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Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 - 2:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Антоан Бароан 54+2 дузпа, 2:0 Антоан Бароан 48



