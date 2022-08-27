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Дунав и Добруджа завършиха при равенство в седмия кръг на Втора лига

Кремена Младенова
Дунав и Добруджа завършиха при равенство в седмия кръг на Втора лига
Дунав и Добруджа завършиха при равенство в седмия кръг на Втора лига
снимка БТА, архив
Русе,  
27.08.2022 21:58
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 7-ия кръг във Втора лига:

Дунав (Русе) - Добруджа 1919 (Добрич)     – 1:1
Миньор (Перник) - Спортист (Своге)        – 1:2
Марица (Пловдив) - Лудогорец II (Разград) – 2:0
Созопол - Янтра 2019 (Габрово)            – 1:1

в неделя:
Спартак (Плевен) - Ботев II (Пловдив)

в понеделник:
Литекс (Ловеч) – Крумовград

във вторник:
Беласица (Петрич) - Етър ВТ (Велико Търново)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Витоша (Бистрица)

от петък:
Струмска слава (Радомир) - Монтана     - 0:0 

временно класиране:
 1. Струмска слава 1927 (Радомир)       7    4   3   0   10:3    15 точки 
 2. Етър ВТ (Велико Търново)            6    3   3   0    8:4    12
 3. Монтана                             7    3   3   1    9:6    12
 4. Спартак (Плевен)                    6    3   1   2   12:6    10
 5. Крумовград (Крумовград)             6    3   1   2    8:7    10
 6. Марица (Пловдив)                    7    3   1   3    8:9     7
 7. Беласица (Петрич)                   6    3   0   3    7:7     9
 8. Добруджа 1919 (Добрич)              7    2   3   2    10:10   9      
 9. Спортист (Своге)                    7    2   3   2    7:9     9       
 10. Янтра 2019 (Габрово)               7    1   6   0    7:6     9  
11. Миньор (Перник)                     7    2   3   2   11:7     9  
12. Дунав (Русе)                        7    2   2   3    9:10    8          
13. Витоша (Бистрица)                   6    2   2   2    7:8     8
14. Лудогорец II (Разград)              6    2   1   3    6:10    7
15. Литекс (Ловеч)                      6    2   1   3   10:8     7
16. ФК ЦСКА 1948 II (София)             6    1   4   1    5:5     7
17. Созопол                             7    1   1   5    3:14    4       
18. Ботев II (Пловдив)                  6    0   2   4    2:8     2

/КМ/

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